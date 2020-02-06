Başkan Büyükkılıç, fırtınada hasar gören bölgeleri inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, fırtınada hasar gören bölgeleri inceledi - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, fırtınada hasar gören bölgeleri inceledi

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, fırtına nedeniyle hasar gören bölgelerde de incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, fırtınada hasar gören bölgeleri inceledi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, fırtına nedeniyle hasar gören bölgelerde de incelemelerde bulundu. Önce, Kayseri Sebze ve Meyve Hali'ne giderek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, daha sonra Vali Şehmus Günaydın ile birlikte dış cephe yalıtımı fırtına nedeniyle kopan Talas'taki Osman Neyire Akgöz İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sebze ve Meyve Hali'ne giderek fırtına nedeniyle hasar gören iş yerini ziyaret etti ve yapılan çalışmaları takip etti. Burada yaptığı açıklamada Valilikte yapılan toplantıda Kayseri'de turuncu alarm verilerek gerekli uyarıların yapıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Okullar, insanların toplu olarak bulunduğu mekanlar ve çarşılar açısından gerekli uyarılar yapılmıştı. Gece boyunca 100 km'ye kadar ulaşan ve zaman zaman 114 km'yi bulan bir rüzgar söz konusu. Sabah itfaiyemize uğradığımızda gece boyunca 145 olaya müdahale edildiğini öğrendik. Ağırlık olarak TOKİ ve Talas bölgeleriyle açık alanlarda çatılarda uçma, ya da ağaçların sökülmesi söz konusu. Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Halimizde de bazı sıkıntılar olmuş. Allah'a şükür cana gelen bir şey yok. Sıkıntıların çözülmesi için de ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapıyor" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte fırtına nedeniyle dış cephe yalıtımı kopan Osman Neyire Akgöz İmam Hatip Ortaokulu'nu da ziyaret etti. Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç'a Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de katıldı. Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, okul bahçesindeki incelemelerinin ardından ziyaretçi defterini de imzalayarak okula girdiler ve öğrencilerle bir araya geldiler. Başkan Memduh Büyükkılıç, okul kantini ile sınıfları da ziyaret etti. Okulda ayrıca öğretmenlerle bir toplantı yapıldı. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:14 Kaynak: İHA
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