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Başkan Büyükkılıç 'Gacer'i ata toprağında inceledi - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç 'Gacer'i ata toprağında inceledi

10.08.2021 10:20
Başkan Büyükkılıç 'Gacer'i ata toprağında inceledi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 28 kromozomu ile genetiği bugüne kadar bozulmadan gelen ata tohumu Gacer Buğdayı'nın yetiştirildiği toprakları ziyaret ederek, hem üreticisi Doğan Özdemir'den bilgiler aldı hem de sık sık gündeme getirerek şehrin bir değerini tüm...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 28 kromozomu ile genetiği bugüne kadar bozulmadan gelen ata tohumu Gacer Buğdayı'nın yetiştirildiği toprakları ziyaret ederek, hem üreticisi Doğan Özdemir'den bilgiler aldı hem de sık sık gündeme getirerek şehrin bir değerini tüm dünyaya tanıtmayı amaçladığı Gacer buğdayını bir kez daha gündeme taşıdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Kayseri'de 28 kromozomu ile genetiği bugüne kadar bozulmadan gelen ata tohumu Gacer Buğdayı'nın üreticisi 62 yaşındaki Doğan Özdemir'i Develi ilçesi Epçe Mahallesi'ndeki değirmeninin de bulunduğu evinde ziyaret ederek, Gacer hasadı hakkında bilgiler aldı. Özdemir, Başkan Büyükkılıç'a hiçbir katkı maddesi bulunmayan, tamamen organik olan Gacer'in tohumu, unu, nişastası, erişte pilavları ile gacer unundan yapılan ürünleri tanıttı. Epçe Mahallesi'nin, Develi ilçesiyle adı özdeşleşmiş Gacer Ekmeği'nin ham maddesi olan Gacer Buğdayı'nın üretildiği bölge olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, Gacer Ekmeği'ni kentin gastronomisine kazandırmasına vesile olan Doğan Özdemir'e teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç "Epçe'mizin gururu olan Doğan ağabeyimize teşekkür ediyoruz. Allah vergisi bu bölgeye Gacer Buğdayı'nın üretimi için Mevla'm bir lütufta bulunmuş. Gacer Buğdayı deyip geçmeyin. Çölyak hastalarının glütensiz diyetin en güzel, en az sıkıntı oluşturan bir ürün olduğunu ve adeta ata toprağı ve ata buğdayı olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi genetiğinde 28 gen bulunan bir buğday" dedi. Doğan Özdemir'in yaptığı çalışmanın örnek olduğunu belirten Büyükkılıç, "Gacer Buğdayı'nın lifleri fazla, bağırsakta fazla tutulmuyor. Dolayısıyla insanı tok tutuyor ve zayıflama, yani kilo sorunu olanlar için en güzel beslenme ürünü olarak, 'ekmeksiz yapamıyorum' diyenlere en güzel, adeta hem ekmeğe, hem diğer buğdaydan yapılacak ürünlerle ilgili, mantısı da, pastası da dahil en güzel çalışmanın yapıldığı bir bölgedeyiz, bu ürünlerin çıktığı yerdeyiz. Bizden değirmen istedi, 'yeter ki üret' dedik, kurduk, bu bölgede buğdayı üretiyor, değirmenini çekiyor. Biz de Kent Ekmek olarak onun ürününü alıp ekmek olarak üretiyoruz, Kayseri'de kapış kapış gidiyor, adeta yetiştiremiyoruz" diye konuştu.

Özdemir de Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Sayın başkanımızdan Allah razı olsun. Daha önce analarımızdan, babalarımızdan kalma eleklerimizle eliyorduk, şimdi bu sistemi getirdik. Makinemiz ile üretimimizi yapıyoruz" dedi. Başkan Büyükkılıç'a, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel ile Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı da eşlik etti. Kent Ekmek, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla genetiği bozulmamış ata tohumu Gacer Buğdayı'nı yaşatmak ve sağlıklı nesiller için üretilen Gacer Ekmeği'ni tüm vatandaşların hizmetine sunuyor. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç 'Gacer'i ata toprağında inceledi
Başkan Büyükkılıç 'Gacer'i ata toprağında inceledi
Başkan Büyükkılıç 'Gacer'i ata toprağında inceledi
Başkan Büyükkılıç 'Gacer'i ata toprağında inceledi
Başkan Büyükkılıç 'Gacer'i ata toprağında inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Doğan Özdemir, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç 'Gacer'i ata toprağında inceledi - Son Dakika


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