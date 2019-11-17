Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç, Gastronomi Turizmi Çalıştayı'na katılan misafirleriyle Erguvan Tesisleri'nde bir...
Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, Gastronomi Turizmi Çalıştayı'na katılan misafirleriyle Erguvan Tesisleri'nde bir... - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, Gastronomi Turizmi Çalıştayı'na katılan misafirleriyle Erguvan Tesisleri'nde bir...

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gastronomi Turizmi Çalıştayı, gastronomi yazarları ve şefler tarafından büyük ilgi gördü.

Başkan Büyükkılıç, Gastronomi Turizmi Çalıştayı'na katılan misafirleriyle Erguvan Tesisleri'nde bir..., System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gastronomi Turizmi Çalıştayı, gastronomi yazarları ve şefler tarafından büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalıştaya il dışından katılan misafirleri ile Erguvan Tesisleri'nde bir araya gelerek Kayseri mutfağının eşsiz olduğunu belirtti.


Erguvan Tesisleri'nde verilen yemeğe Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, gastronomi yazarları ve şefler katıldı.


Yemek sırasında Şef Duran Özdemir, sucuk ve pastırmanın Kayseri'deki yeri ve tarihçesi hakkında bilgi vererek farklı tekniklerle sucuk pişirdi.


Gecede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri mutfağının zenginliğini vurgulayarak, "Kayseri'nin tatları bir başka güzel. Bunu iddiayla söylüyorum. Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kayseri'deki tatlar hem çeşitlilik hem zenginlik açısından eşsiz güzelliğe sahip. Kayseri'de sizleri ağırlamaktan onur duyduk. Şehrimizin hep güzelliklerle anılmasını arzu ediyoruz. Kayseri değerlerine bağlı, geçmişi geleceğe taşıyan bir şehir" diye konuştu.


Başkan Memduh Büyükkılıç, gece boyunca misafirleriyle yakından ilgilenerek Kayseri mutfağı ile ilgili görüşlerini aldı. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motosikletin çarptığı, üzerinden otomobil geçen kadın öldü
Hong Kong savaş alanına döndü! Eylemciler polise ok ile saldırıyor Kılıçdaroğlu, EYT sorunuyla ilgili konuştu: EYT'yi biz çözeceğiz Çocuklarının gözü önünde uzman çavuş ve eşi öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 16:42:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç, Gastronomi Turizmi Çalıştayı'na katılan misafirleriyle Erguvan Tesisleri'nde bir...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]