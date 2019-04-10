Başkan Büyükkılıç Gece Yarısı Kaski'de Toplantı Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabah erken saatlerde başladığı çalışmalarına gece yarılarına kadar devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabah erken saatlerde başladığı çalışmalarına gece yarılarına kadar devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, ziyaretler, günlük programlar, brifingler ve toplantılarla sürdürdüğü çalışmalarını KASKİ'deki gece yarısı toplantısıyla tamamladı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, KASKİ'de gece yarısına kadar uzanan bir toplantı gerçekleştirdi. KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan tarafından karşılanan Başkan Büyükkılıç, önce hizmet birimlerini, SCADA sistemini ve çağrı merkezini gezdi, ardından da toplantıya iştirak etti. Genel Müdür, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının katıldığı toplantıda personelle tek tek tanışan Başkan Memduh Büyükkılıç, mali ve idari konular ile yatırımların son durumuna ilişkin bilgiler aldı.



KASKİ'deki toplantı yaklaşık üç saat sürdü ve gece saat 23.50'de sona erdi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada yeni güne 10 dakika kaldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "KASKİ'nin çalışkan ve deneyimli genel müdürü, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarına verdikleri bilgiler nedeniyle teşekkür ediyorum. Toplantımızda tüm yatırımları gözden geçirdik. KASKİ, yaptığı çalışmalarla Kayserimizin en güzide kuruluşlarından birisi. İnşallah bu güzel hizmetleri standardı daha yüksek bir şekilde sürdüreceğiz" dedi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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