Başkan Büyükkılıç, Gemerek Lisesi Mezunları Buluşması'na katıldı
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sivas'a bağlı Gemerek ilçesinden gelen daveti kırmayarak Gemerek Lisesi Mezunları Buluşması'na katıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:47 Kaynak: İHA
Dr. Memduh Büyükkılıç
, Sivas
'a bağlı Gemerek
ilçesinden gelen daveti kırmayarak Gemerek Lisesi Mezunları Buluşması'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri ile Sivas'ın gönül birliği yapmış iki şehir olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti
İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Gemerek'te İlçe Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı
tarafından karşılandı. Gemereklileri kırmayarak Gemerek Lisesi Mezunları Buluşması'na katılan Başkan Memduh Büyükkılıç, yaptığı konuşmada birlik beraberlik mesajları verdi.
Gemerek ilçesinin idari olarak Sivas'a bağlıysa da ticari açıdan Kayseri ile iç içe olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Sivas ile Kayseri etle tırnak gibi, gönül birliği yapmış olan ve aynı duyguları paylaşan iki şehir. Cenabı Allah bu birlikteliği bozmasın" dedi. Başkan Büyükkılıç'a katılımı nedeniyle teşekkür belgesi takdim edildi. - KAYSERİ
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