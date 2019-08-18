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Başkan Büyükkılıç, Gemerek Lisesi Mezunları Buluşması'na katıldı

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sivas'a bağlı Gemerek ilçesinden gelen daveti kırmayarak Gemerek Lisesi Mezunları Buluşması'na katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Gemerek Lisesi Mezunları Buluşması'na katıldı, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sivas'a bağlı Gemerek ilçesinden gelen daveti kırmayarak Gemerek Lisesi Mezunları Buluşması'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri ile Sivas'ın gönül birliği yapmış iki şehir olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Gemerek'te İlçe Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı tarafından karşılandı. Gemereklileri kırmayarak Gemerek Lisesi Mezunları Buluşması'na katılan Başkan Memduh Büyükkılıç, yaptığı konuşmada birlik beraberlik mesajları verdi.

Gemerek ilçesinin idari olarak Sivas'a bağlıysa da ticari açıdan Kayseri ile iç içe olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Sivas ile Kayseri etle tırnak gibi, gönül birliği yapmış olan ve aynı duyguları paylaşan iki şehir. Cenabı Allah bu birlikteliği bozmasın" dedi. Başkan Büyükkılıç'a katılımı nedeniyle teşekkür belgesi takdim edildi. - KAYSERİ
Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Gemerek, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:47 Kaynak: İHA
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