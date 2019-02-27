Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç: "Glutensiz Ürünler İçin Aşçılık Eğitimi"

Başkan Büyükkılıç: "Glutensiz Ürünler İçin Aşçılık Eğitimi"

2 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Glutensiz Yaşam Aileleri' için uygulanan eğitim projesi kapsamında Melikgazi Belediyesince aşçılık eğitimi verilen kurs merkezini ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç:
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Glutensiz Yaşam Aileleri' için uygulanan eğitim projesi kapsamında Melikgazi Belediyesince aşçılık eğitimi verilen kurs merkezini ziyaret etti.

Melikgazi Belediyesince düzenlenen Çölyak hastaları için Glutensiz ürünler aşçılık eğitimi verilen kurslarda öğrencilerin büyük bir sabır ama aynı zamanda şevk ve heyecan ile eğitim aldıklarını belirten, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; "Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği İşbirliği" ile açılışı gerçekleştirilen kurslarımız devam etmektedir. Halk Eğitim Merkezi onaylı diploma verilecek olan kurslarımızda yapılan glutensiz lezzetlerden tattık" dedi.

Çölyakın bir hastalık değil bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Çölyaklı hemşerilerinin hayatlarını kolaylaştırmak ve kaliteli bir hayat sürmeleri için yerel yönetimler olarak her zaman yanlarında olacaklarını ve destek vereceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:13 Kaynak: İHA

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