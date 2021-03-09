Astrofotoğraf Sergisi Kayseri'de ! - Son Dakika

Kayseri Bilim Merkezi bünyesinde bulunan ekipmanlarla Kayseri'nin çeşitli yerlerinden çekilen astrofotoğrafların yer aldığı Gök Kubbe Astrofotoğraf Sergisi ziyarete açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sergi açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sergiyi gezdi, astrofotoğrafçılık hakkında bilgi aldı.

Astronomik cisimler, gök olayları ve gece gökyüzü alanları gibi 19 astrofotoğrafın yer aldığı sergi ile ilgili görüşlerini belirten Büyükkılıç, eserleri çok beğendiğini ifade etti.

Fotoğrafları değerlendiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

" Erciyes'te çekilen Samanyolu görüntülerinden güneşin özel teleskoplarla çekilmiş detaylarının olduğu görüntülere kadar birçok cisme ait 19 astrofotoğraf sergileniyor. Gerçekten çok beğendim. Gök Kubbe Astrotoğraf Sergisi, Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk gösterime çıktı. Şimdi de Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu'nda ziyarete açtık. Gök kubbeye meraklı tüm vatandaşlarımızı sergiyi gezmeye davet ediyorum."