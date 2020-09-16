Başkan Büyükkılıç Gültepe Semt Pazarı'na denetimde bulundu - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç Gültepe Semt Pazarı'na denetimde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez Gültepe Semt Pazarı'nı çat kapı ziyaret ederek, uyarılarda bulundu.

Başkan Büyükkılıç Gültepe Semt Pazarı'na denetimde bulundu, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez Gültepe Semt Pazarı'nı çat kapı ziyaret ederek, uyarılarda bulundu. Başkan Büyükkılıç "İnsanlarımızın kurallara uymasından keyif alıyoruz. Maske, Mesafe ve Temizlik kuralını asla ihmal etmeyelim" dedi.

Semt pazarında esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Gültepe Pazar yerini ziyaretimizde hepsinin kurallara uyduğunu gördük ve keyif aldık. Vatandaşlarımız zaten aynı hassasiyeti gösteriyor. Sonuçta hem kendimizi koruyor hem karşımızdakini koruyoruz. Bu kuralları bir dayatma mantığı içinde değil, bu virüs denilen lanetten uzaklaşmak için onunla birlikte yaşamayı bir kültür edinmek için maske, mesafe, temizlik kurallarını unutmamamız gerektiğinin hepimiz farkındayız. Ben her şeyden önce sağduyu ile hareket eden, kurallara uyan, hem şehrini hem kendini, hem karşısındakini koruyan esnaflarımıza teşekkür ederken Cenab-ı Allah onlara helalinden bol rızıklar versin diyorum. Vatandaşlarımıza da İnşallah sağlıklı huzurlu günler temenni ediyorum. İnanın keyifli bir ziyaret yapmış olduk. Önceden de haber etmediğimiz için vatandaşlarımız 'bazen deniliyor ya yetkililer gelince tedbir alıyorlar diye' öyle bir şey yok. Ben inanıyorum ki vatandaşımız menfaatine olan bir şeyi hiçbir zaman birisinin demesiyle değil kendi menfaatine ve karşıdakini korumak için yapar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Semt Pazarı, Gültepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 17:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç Gültepe Semt Pazarı'na denetimde bulundu - Son Dakika

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