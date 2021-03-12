Başkan Büyükkılıç, Güneşli halkı ile buluştu - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, Güneşli halkı ile buluştu

12.03.2021 16:54
Başkan Büyükkılıç, Güneşli halkı ile buluştu, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Güneşli Mahallesi'nde muhtarlıkta vatandaşlarla buluşup, taleplerini dinledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Güneşli Mahallesi'nde muhtarlıkta vatandaşlarla buluşup, taleplerini dinledi. Ayrıca öğrencilerin hazırladığı 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün yıl dönümü etkinliklerine katılan Başkan Büyükkılıç, İstiklal Marşı'nın kıtalarını okuttuğu 13 öğrenciye bisiklet hediye etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cuma namazını Güneşli Mahallesi Yukarı Camisi'nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla birlikte Güneşli Mahallesi Muhtarlığı'na geçen Büyükkılıç, burada Güneşli halkı ile sohbet edip, taleplerini dinledi. Vatandaşlara, 'Biz sizinle et tırnağız, ayrılamayız' diyen Büyükkılıç, "Biz size layık olmaya çalışıyoruz, sizi mahcup etmedim, Allah'ın izniyle etmem de. 11 mahallenin öğrencileri taşımalı eğitimle buraya taşınıyor, benim için bu önemli bir kriterdir. Geçmişten beri burası bucak, belediye görmüş ve geçirmiş, bunları göz ardı etmemek lazım. Biz sizi mahcup etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nce bölgede yürütülecek çalışmaların bölgenin gelişimini yakından ilgilendirdiğini anlatan Başkan Büyükkılıç, vatandaşların çalışmalara ilişkin sorularını da cevaplandırarak, "Bölge halkına rağmen değil bölge halkı ile birlikte yürüyeceğiz" mesajını verdi.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretinde, gençlerin spor sahası talebi ile mahalle sakinlerinin yeni yol talebinin yerine getirilmesi için talimat verdi.

Güneşli Mahalle Muhtarı Osman Gözkenç ve mahalle sakinleri de Başkan Büyükkılıç'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Güneşli'nin yararına olacak her çalışmayı destekleyeceklerini ifade ettiler.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra Güneşli İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerin hazırladığı 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programına katıldı.

"BU MİLLET TEK KİŞİ DE KALSA 'BU MÜCADELEDE VARIM' DİYEREK PES ETMEMİŞTİR"

Programda öğretmen ve öğrenciler ile velilere seslenen Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Ay yıldızlı Türk Bayrağı'mıza, vatanımıza, milletimize, devletimize ve inancımıza bağlı olarak yetişen nesiller bizim olmazsa olmazımızdır. Akif'imizin yazdığı İstiklal Marşı'mızın üzerinden 100 yıl geçmiş ve ne demiş Akif'imiz, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' demiş. Milli mücadelemizin olmazsa olmazı olan bu millet göz ardı edilemez. Ülkemizin her tarafı kuşatılmaya çalışılmış, doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle, Anadolu'suyla adeta bu ülkenin kuşatma sırasında siviliyle, askeriyle çocuğuyla, kadınıyla tüm millet seferber olmuş, yeri gelmiş kadınlarımız mermiler taşımış, yeri gelmiş 'biz de varız' demiş. Burnumuzun ucuna kadar gelmişler, milli mücadele tarihimizi okuduğumuzda görürüz, duyarız. Develi'nin Fraktın köyü diye bilinen Gümüşören köyümüze Fransızlar gelmiş ama bu millet tek kişi de kalsa 'bu mücadelede varım' diyerek, pes etmemiş. Daha nice yüzyıllara diyoruz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını ve yakın zamanda canlarımızı da unutmuyor, rahmetle, minnetle anıyoruz."

Büyükkılıç, bu ülke üzerinde oynanan oyunların bitmeyeceğini vurgulayarak, "Biz uyanık oldukça, değerlerimize, bayrağımıza, vatanımıza, milletimize sahip çıktıkça kimse karşımızda duramaz. Bu milli duygularla sizlerin alınlarından öpüyorum. Sevgili yavrularımız, sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler eğitimli, donanımlı olursanız, milli değerler ve duygularla bezenirseniz millet kazanır, ailemiz kazanır, siz kazanırsınız" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın sonunda Büyükkılıç, İstiklal Marşı'nın kıtalarını okuttuğu 13 öğrenciye bisiklet hediye etti. Büyükkılıç, okulda görev yapan öğretmenlerle de sohbet edip, taleplerini ve isteklerini dinledi.

Başkan Büyükkılıç'a Güneşli ziyaretinde, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ile Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Bayar Özsoy da eşlik etti. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, Güneşli halkı ile buluştu
Başkan Büyükkılıç, Güneşli halkı ile buluştu
Başkan Büyükkılıç, Güneşli halkı ile buluştu
Başkan Büyükkılıç, Güneşli halkı ile buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, İstiklal Marşı, Güneşli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, Güneşli halkı ile buluştu - Son Dakika


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