Başkan Büyükkılıç Güreşçilerle Buluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Başkan Büyükkılıç Güreşçilerle Buluştu - Son Dakika Spor

Başkan Büyükkılıç Güreşçilerle Buluştu

15 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Güreş Kamp ve Eğitim Merkezi sporcuları ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç Güreşçilerle Buluştu, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Güreş Kamp ve Eğitim Merkezi sporcuları ile bir araya geldi.


56 sporcu ve görev yapan antrenör, diyetisyen, psikolog, masör ve antrenörlerle görüşen Memduh Büyükkılıç, Sporcuların Antrenmanlarını izleyerek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Antrenman sonrası Başkan Büyükkılıç ve Çopuroğlu sporculara tatlı ikramında bulundu ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından sporculara gönderilen malzemeleri dağıttı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, güreşçilere katılacakları müsabakalarda başarılar diledi. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, AK Parti, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:01 Kaynak: İHA
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