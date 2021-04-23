Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, yapımı devam eden yolları denetledi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinden Erciyes ve Develi'ye bağlanacak 8 kilometrelik yol ve Hacılar ile Hisarcık arasında yapılan 5 kilometrelik yoldaki çalışmaları denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile Hacılar'ı Erciyes Tekir Yaylası üzerinden Develi'ye bağlayan ve yaklaşık 92 milyon liraya mal olacak yol çalışmalarını inceledi.

Yol yapım çalışmalarının sorunsuz devam ettiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Daha önceki kazaları da göz ardı etmeden bu projeyi hayata geçiren ve ihalesini yapan Karayolları Genel Müdürlüğüne özellikle teşekkür ediyorum. Hem yolun fiziki iyileştirilmesi hem standartların yüksek olması ki yaklaşık 30 metre eninde 8 kilometrelik Tekir'e ulaşacak bir güzergahımız hayata geçirilmiş olacak. Sürecin başlamasında en önemli talimatları veren Ulaştırma Bakanımızı, bizlerin her zaman yanında yer alıp desteklerini esirgemeyen Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, Mustafa Elitaş ve milletvekillerimizi asla unutamayız. Bizim bereketimiz dayanışmamız, birlikteliğimiz ve sorunu sahiplenmemizdir. Karayolları ekiplerine de ayrıca teşekkür ediyoruz."

Başkan Büyükkılıç, Başkan Özdoğan ile birlikte Hisarcık ve Hacılar arasındaki yolun genişletme ve iyileştirilme çalışmalarını da yerinde inceledi.

Bölgede daha önce doğalgaz, elektrik, KASKİ'nin kanal, su çalışmalarını tamamladığını aktaran Büyükkılıç, "Şimdi istinat duvarları çalışmalarımız yapılıyor, duvar yapıları hazirana bitecek deniliyor, temmuz sonu, ağustos gibi de nasip olursa yol hizmete açılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mıza bir hediye olsun, bize yakışan bir çalışma olsun dedik. Şehrimizin trafiği açısından önemli bir ağ hayata geçmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan da yolların son derece modern donatılarla güçlendirildiğini kaydetti.