Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç Halil Özdemir'i Tebrik Etti

Başkan Büyükkılıç Halil Özdemir'i Tebrik Etti

25 dakika önce

Hizmet-İş Sendikasının 13. Olağan Genel Kurulunda Halil Özdemir'in Genel Başkan Yardımcısı seçilmesinden son derece gurur duyduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; "Gurur duyduk, onurlandık, çünkü Kayseri iş barışı için önemli" dedi.

Başkan Büyükkılıç Halil Özdemir'i Tebrik Etti, System.String[]
Hizmet-İş Sendikasının 13. Olağan Genel Kurulunda Halil Özdemir'in Genel Başkan Yardımcısı seçilmesinden son derece gurur duyduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; "Gurur duyduk, onurlandık, çünkü Kayseri iş barışı için önemli" dedi.

2015 yılında Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı görevi yaptığını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hizmet-İş Sendikasının 12. Olağan Genel Kurulunda genel başkan yardımcılığına seçilen Halil Özdemir bir kez daha güven tazeleyerek 13. Olağan Genel Kurulunda da genel başkan yardımcısı seçildiğini söyledi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, şahsı ve hemşehrileri adına Sendikacı Halil Özdemir'i kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:38 Kaynak: İHA

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