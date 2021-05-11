Büyükkılıç, Bosna ile İlişkileri Geliştirme Merkezi Vakfının toplantısına katıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kardeş şehir Gorajde'nin Belediye Başkanı Ernest İmamoviç ve Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ile görüştü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bosna ile İlişkileri Geliştirme Merkezi Vakfı (BİGMEV) tarafından düzenlenen programa Başkanlık makamından video konferans yöntemiyle katılan Büyükkılıç, yaklaşık 7 ay önce Gorajde Belediye Başkanı olarak seçilen Ernest İmamoviç'i tebrik ederek, görevinde başarı diledi.

Büyükkılıç, kardeş iki şehir belediyesi arasında iş birliğinin geliştirilmesinin önemine işaret ederek, bu konuda gereken gayreti göstereceklerini belirtti.

Köklü ve derin bağları bulunan Balkan coğrafyasının şirin şehri Gorajde ile ilişkileri geliştirmek istediklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Ben daha önce Saray Bosna'ya, Mostar'a ziyaretlerim söz konusu oldu. Belediye başkanı olarak da değişik ziyaretlerim oldu. Tabi biz Bosna'daki olup bitenleri yakinen takip ediyoruz. Hepsinden haberimiz var. Rahmetli Özal döneminden başlayıp, Erbakan döneminde devam eden, daha sonraki süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey ile birlikte olan süreç içerisinde de yakinen takip ettiğimiz dost ve kardeş ülke. Bugünlerde de malumunuz Kudüs, Filistin olaylarını da kınıyoruz. Bir insanlık ayıbı olarak, adeta Müslümanları katletmek uğruna, yüz yıldır vatanı olan bir yeri terk ettirmek uğruna yapılan uygulamaları da kınıyorum."

Büyükelçi Adis Alagiç ise görüşmede, Türkiye ile Bosna Hersek arasında her alanda güçlü bir iş birliğini olduğunu, Kayseri'yi de Bosna Hersek için çok büyük bir fırsat olarak gördüğünü aktardı.

Gorajde Belediye Başkanı Ernest İmamoviç ise kardeş şehir anlaşmasıyla kurulan ilişkileri daha da geliştirmek için ellerinden gelen gayreti ortaya koyacaklarını belirtti.