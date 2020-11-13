Başkan Büyükkılıç, HES kodu eşleştirmesi konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, HES kodu eşleştirmesi konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu

13.11.2020 14:40
Başkan Büyükkılıç, HES kodu eşleştirmesi konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplu taşıma biletlerinin HES kodu ile eşleştirilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplu taşıma biletlerinin HES kodu ile eşleştirilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi yönünde uyarılarda bulundu. Büyükkılıç, "KAYMEK'imizin, Spor A.Ş.'mizin bütün ekiplerini takviye etmek suretiyle Kart 38 ekiplerimiz, ulaşım birimlerimiz HES kodunu kartlarla eşleştirme konusunda gerekli desteği göstermekte ve çalışmaları yapmakta. Ayrıca Alo 153 üzerinden yine zabıtamız vasıtası ile bu hizmetin verildiğini de paylaşmak isterim. Vatandaşlarımızın bir 'alo' demesi yeterli. Biliyorsunuz Alo 153'ler ücretsizdir" dedi.

Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erciyes Anadolu Holding iş birliğinde hazırlanan 79 adet Tasarım Beceri Atölyesi'nin programı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Kasım'a kadar süre verilen biletlerin HES kodu ile eşleştirilmesi uygulamasında vatandaşların yavaş davranması nedeniyle süreyi uzatmak durumunda kaldıklarını ifade ederek, vatandaşlara bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

"HASSAS DAVRANMAYAN VATANDAŞLAR VİRÜSÜ AİLESİNE BULAŞTIRIYOR"

Başkan Büyükkılıç, pandemi sürecinde hassas davranmayan vatandaşların virüsü ailesine bulaştırdığını ve bir bakıma kendi ailesinin de geleceğini kararttığını belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

"Kelimenin deyimiyle bir kıpırdanma var. Bizim bu kıpırdanmayı baskılamak, geriye doğru aşağıya çekmek yönünde gayret etmemiz gerekiyor. Bana bulaşmaz mantığı ile rastgele yerlerde dolaştığımız zaman bizi her şey etkiler. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız, ben bunu çok önemsiyorum ve maalesef haklı çıkıyorum. Semptom dediğimiz belirtileri vermediği için 'bende bir şey yok' zannı ile hareket ediyor, özgürce dolaşıyor, toplu yerlerde bulunuyor. Oralardan almış olduğu virüsü kendi ailesine bulaştırmak suretiyle de bir bakıma kendi ailesini geleceğini karartıyor. O açıdan hepimizin dikkat etmesi lazım. İşimiz bittiğini görür görmez oradan uzaklaşmamız lazım. Toplu yerlerde bulunmamamız lazım. Bu süreci biraz daha hassasiyetle götürüp inşallah özellikle kış sezonuna yakın bir dönemde sıkıntıya girmememiz lazım."

"BİR 'ALO' YETERLİ"

Toplu ulaşımda sıkıntı yaşanmaması ve daha güvenli bir ulaşıma yönelik HES kodu ile kartları eşleştirme önlemi aldıklarını vurgulayan Başkan Dr. Büyükkılıç, bunun için de vatandaşların bir 'alo' demesinin yeterli olduğunu kaydetti. Büyükkılıç, HES kodu ile toplu taşıma kartlarının eşleştirilme süresinin 25 Kasım'a kadar uzatıldığını hatırlatarak, konuşmasında "Elbette toplu ulaşımın olduğu yerlerde zaman zaman ufak tefek sıkıntılardan söz edilebiliyor. Biz de bunu bilerek, tabii ki bu virüsü taşıyan, yani pozitif olan vatandaşlarımızın ulaşımdan yararlanmaması için verdiğimiz biletin HES kodu ile eşleştirme yapmak suretiyle onların otobüs ve tramvay gibi toplu ulaşım hizmetinden yararlanmamasını sağlamak üzere onların toplu alanlarda bulunmasını da önlemiş olacağız. Biz bunu 15 Kasım'a kadar vatandaşlarımızın yapmaları yönünde kamuoyuyla paylaşmış ve bu yönde gayret göstermiştik ama Türk insanının özelliği, işleri hep sona bırakır. Vatandaşlarımızın bunu son günlere bıraktığını gözlemleyince bunu üzerine süreyi bir miktar uzatmak durumunda kaldık. Ama bütün bunların yanında gerek KAYMEK'imizin, Spor A.Ş.'mizin bütün ekiplerini takviye etmek suretiyle kart 38 ekiplerimiz, ulaşım birimlerimiz HES kodunu biletlerle eşleştirme konusunda gerekli desteği göstermekte ve çalışmaları yapmakta. Vatandaşlarımızı bu yönde mağdur etmemeye çalışmakta. Ayrıca Alo 153 üzerinden yine zabıtamız vasıtası ile bu hizmetin verildiğini de paylaşmak isterim. Vatandaşlarımızın bir 'alo' demesi yeterli. Biliyorsunuz Alo 153'ler ücretsizdir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, HES kodu eşleştirmesi konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu

Milli Eğitim Müdürlüğü, HES kodu, Kayseri, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, HES kodu eşleştirmesi konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu - Son Dakika


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