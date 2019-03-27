Başkan Büyükkılıç: "Hunat Mahallesi Yeni Projelendirme ile Kendine Özgün Bir Semt Olacak"
17 dakika önce
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Çarşı'mızın Olağan Genel Kuruluna iştirak ederek katılımcılar ile sohbet etti ve Hunat Çarşısı ve çarşı için yapılacak olan projeleri anlattı.
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç
, Hunat Çarşı'mızın Olağan Genel Kuruluna iştirak ederek katılımcılar ile sohbet etti ve Hunat Çarşısı ve çarşı için yapılacak olan projeleri anlattı.
Genel kurulda konuşma yapan ve açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehir merkezinde, en güzide alışveriş merkezlerinden olan Hunat Çarşısında helal rızık peşinde koşan tüm esnaflara hayırlı kazanç dilediğini kaydetti. Gayretli çalışmalarından dolayı Hunat Çarşısı Başkanı Fatih
Gümüşgöz ve ekibini kutladığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Hunat Mahallesinde tarihsel yapılar, çevre düzenlemesi, otoparklar ve çocuk oyun alanlarını kapsayan yeni bir proje hazırladıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:17 Kaynak: İHA
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