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Başkan Büyükkılıç, Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

18 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki Meydan Camisi'nde teravih namazını kılan Büyükkılıç daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada yaptığı konuşmada tüm vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik eden Büyükkılıç, "Ramazan ayının son günlerinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim Kadir Gecesi'nin kadrini ve kıymetini bilenlerden eylesin ve huzur içerisinde birliğimizi ve beraberliğimizi perçinleştirecek şekilde bayramlara eriştirsin." diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç, Türkiye'nin üzerine oynanan oyunların bitmediğini, bu oyunların birlik ve beraberlik içinde bertaraf edilebileceğini vurgulayarak "Pençe Harekatı sırasında şehit düşen askerlerimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:09 Kaynak: AA
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