Başkan Büyükkılıç, Huzurevi'ni ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, Huzurevi'ni ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, Huzurevi'ni ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Huzurevi ziyaretinde duygusal anlar yaşadı.

Başkan Büyükkılıç, Huzurevi'ni ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Huzurevi ziyaretinde duygusal anlar yaşadı. Başkan Büyükkılıç'ın ziyareti sırasında bir yaşlımız devletimize minnettar olduğunu belirterek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Huzurevi ziyaretinde tüm yaşlılarla tek tek selamlaştı ve hatırlarını sordu. Başkan Büyükkılıç, bir yaşlımızın masa tenisi oynamak istemesi üzerine bu sporda çok başarılı olan Önceki Dönem Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ı getirme teklifinde bulundu. Yaşlımız ise "Oynayacağım kişi benden iyi olmayacak" yanıtını verdi.


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu'ndan yaşlıların katıldığı sosyal faaliyetlerle ilgili bilgiler alan Başkan Memduh Büyükkılıç, bir süre yaşlılarla oturarak sohbet etti.


DUA ALAN HİZMET


Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Huzurevi'nin kadınlar bölümüne de geçerek yaşlılarımızı ziyaretini sürdürdü. Hatırını sorduğu her yaşlının duasını alan Başkan Büyükkılıç, selam vermek için geldiğini söyleyince "Allah da size selam versin" cevabı aldı. Başkan Büyükkılıç, hasta ve yorgun olan yaşlılarımızı da bizzat odalarında ziyaret ederek bir istekleri olup olmadığını sordu.


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SELAM GÖNDERİLDİ


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğle yemeği için yemekhanede bulunan yaşlılarımızı da ziyaret etti. Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderen bir yaşlımız, devletin ve belediyenin kendilerine çok iyi baktığını ifade ederek "Yediriyorsunuz, içiriyorsunuz. Bize çok iyi bakıyorsunuz. Tayyip Erdoğan'a selam söyleyin. Çünkü bize bakıyor. Ne mutlu bize. Evladının bakmadığına bakıyorsunuz" diye konuştu.


"YAŞLILARIMIZ BİZİM DUA KAYNAĞIMIZ"


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, verilen hizmetin yaşlılarımız tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade ederek, "Güzel insanların dualarını almak, onların gönlünde yer etmek Gönül Belediyeciliği bu olsa gerek. Onların hizmetkarı olmak, varsa bir ihtiyaçları bunu gidermek için ziyaret ettik. Büyüklerimizin istek ve ihtiyaçlarını sorduk. Genel anlamda sıkıntı yok ve memnuniyet var. Onların memnun olması Mevla'nın memnun olması demektir. Onlar bizim dua kaynağımız. Cenabı Allah hepsine sağlıklı uzun ömürler versin" dedi.


Huzurevi'nde görev yapan personele de seslenen Başkan Büyükkılıç, iyinin de iyisi olduğunu ifade ederek, "Büyüklerimize her zaman anlayışlı yaklaşacak ve gönüllerini kırmayacaksınız. Allah'ın gönlünde yer etmek için kulunun gönlünde yer edeceksiniz. İşinizi yıllardır en güzel şekilde yapıyorsunuz ama daha dikkatli, daha vicdanlı, daha merhametli olun" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:48 Kaynak: İHA
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