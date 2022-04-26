Başkan Büyükkılıç, Sarız'da iftar programına katıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarız'da vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sarız Kadın ve Gençlik Merkezi'ndeki programda Büyükkılıç, iftar öncesi masaları gezerek ilçe sakinleriyle sohbet edip, ramazan aylarını tebrik etti.

Programda konuşan Büyükkılıç, iftarın birliğe beraberliğe vesile olduğunu vurgulayarak, "Cenab-ı Allah huzurumuzu bozmasın, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında buluşmayı, elbette ki ezanlarımızın da susmamasını bizlere nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Üreticilere yaptıkları destekleri de anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Üretene destek olacağız, hizmet edeceğiz. Bizim vazifemiz bu. Bizler de fedakarlık yapacağız, hizmet de edeceğiz. Tarım ve hayvancılığa yaptığımız yatırımları takip ediyor, duyuyorsunuz. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Nohut dağıtıyoruz. Buğday da veririz, nohut da veririz, koyun da veririz. Siz isteyin, biz sizin hizmetkarınızız. Hayvancılık yapan kardeşlerimizin su parasının yarısını biz ödeyeceğiz dedik. 6 bin kişinin su parasının yarısını biz ödüyoruz. Üniversite öğrencilerimizin su paralarının yarısını biz ödüyoruz. Demek ki fedakarlık yapılırsa hizmet de sizinle buluşuyor."