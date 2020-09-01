Başkan Büyükkılıç, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali Şehmus Günaydın başkanlığındaki toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Başkan Büyükkılıç, Kovid-19'un önlenmesi için alınan tedbirler ve bu kapsamda Kayseri'de yapılan çalışmaların ele alındığı toplantıda, yerel yönetimlerin pandemi ile mücadelede yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Salgın sürecinde yapılan çalışmalara kent genelinde destek verildiğini belirten Büyükkılıç, Kayseri'de kurallara uyulması yönünde hassasiyet gösterdiklerini ve bundan sonra da aynı gayrette olacaklarını belirtti.