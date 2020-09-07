Başkan Büyükkılıç, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali Şehmus Günaydın başkanlığındaki toplantıda Başkan Büyükkılıç, kurul üyelerine yerel yönetimlerin pandemi ile mücadelesine ilişkin bilgiler verdi.

Başkan Büyükkılıç, Kovid-19'a yönelik mücadelenin tam bir seferberlik ruhu ile yürütülmesi gerektiğini belirterek, belediyenin tüm birimlerinin ve iştiraklerinin salgınla mücadelede büyük bir hassasiyet gösterdiğini anlattı.

Vatandaşların toplumsal bilinçle hareket etmesinin kaçınılmaz olduğunu aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımız inanılmaz bir özveriyle çalışıyor. Polisimiz, zabıtamız ve ilgili tüm kurumlarımız fedakarca çalışıyor. Valimiz ve kurul üyelerimiz büyük bir çaba içerisinde. Kayseri halkının önemli bir çoğunluğunun da tedbirlere yönelik dikkatli davrandığını görüyoruz ama tüm bunların yetmediği de görülüyor. Hemşehrilerimden istirham ediyorum, lütfen gerekmedikçe 15 gün evden çıkmayalım. Kayseri aklı başında insanların şehridir. Kent merkezi şu an yüksek riskli alan olarak gözüküyor. Mecbur kalmadıkça oturduğumuz bölgeyi terk etmeyelim. Özellikle ihtiyar, çocuk ve gençlerimiz evde kalmaya özen göstersin. Hep birlikte hareket ettiğimizde kısa süre içerisinde başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum."