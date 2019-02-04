Başkan Büyükkılıç: "İlçelerde Kobi Geliştirme Merkezleri Kurulacak"
1 saat önce
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelerde yerel yatırımlar ile ekonomik gelişmeyi sağlamak ve bireysel girişimciliği geliştirmek amacı ile KOBİ Geliştirme Merkezleri kurulacağını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç
, ilçelerde yerel yatırımlar ile ekonomik gelişmeyi sağlamak ve bireysel girişimciliği geliştirmek amacı ile KOBİ Geliştirme Merkezleri kurulacağını söyledi.
KOBİ Geliştirme Merkezlerinde hazır üretim yapmaya hazır işyerlerinin olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şu açıklamalarda bulundu:
"Kayseri
bir üretim ve ticaret merkezidir. Bu olumlu alt yapıyı güçlendirmek ve bölgesel ile yerel kalkınmaya gerçekleştirmek için ilçelerde KOBİ Geliştirme Merkezileri oluşturulacaktır. Bunun için gerekli planlama yapıldı. Oluşturulacak bu KOBİ merkezleri KOBİ adayı olan üreticilere teslim edilecektir. KOBİ Geliştirme Merkezinde her türlü sanayi, mobilya, plastik ve gıda üretimi yapılabilinecektir."
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, KOBİ Geliştirme Merkezleri ile üreticiler bina ve arsa gibi maliyetlere katlanmadan, işlerini geliştirebileceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:51 Kaynak: İHA
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