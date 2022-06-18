Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek Gesi Bağları türküsünü söyledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Vali Gökmen Çiçek, Gesi Bağları türküsünü söyledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç ile Çicek, Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen "Hayatımız İletişim" konulu söyleşiye katıldı.

Haber spikerleri Mehmet Aydın ve Merve Özkan ile radyocular Hopdedik Ayhan ve Umut Öztürk'ün uygulamalı iletişim semineri verdiği etkinlikte sahneye çağrılan Büyükkılıç, Kayseri denilince akla Gesi Bağları geldiğini belirterek, Vali Çiçek ile birlikte türküyü söyledi.