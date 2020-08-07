Başkan Büyükkılıç ile Yıldız'dan Yahyalı ve Develi çıkarması - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç ile Yıldız'dan Yahyalı ve Develi çıkarması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Yahyalı ve Develi ilçelerini ziyaret ederek, asfaltlama başta olmak üzere çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç ile Yıldız'dan Yahyalı ve Develi çıkarması, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Yahyalı ve Develi ilçelerini ziyaret ederek, asfaltlama başta olmak üzere çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi bir yandan kent merkezindeki çalışmalarını hassasiyetle sürdürürken, diğer yanda da ilçeleri güzelleştiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla devam eden çalışmalarla ilçeler daha modern bir kimliğe bürünüyor. Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte Yahyalı'ya giden Başkan Büyükkılıç, ilk iş olarak Yahyalı'da yapılan asfalt çalışmaları inceledi. Yahyalı için prestij yolu olarak bilinen, Develi yol ayrımından şehir merkezine kadar olan duble yol için yapılan talep üzerine hemen harekete geçtiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, süreci hiç uzatmadıklarını, hemen çalışmalara başladıklarını ve asfaltlama çalışmalarının sonuna geldiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Yahyalımız için prestij yolu bilinen, Develi yol ayrımından şehir merkezine kadar olan duble yolumuzun, sıcak asfalt ile yapılan talep hep gündemimize geldi. Bu konuda da altyapısıyla eksiklik tamamlamak suretiyle KASKİ'mizin, diğer kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarının ardından çok değerli, çalışkan, tecrübeli, Yahyalı Belediye Başkanımızın ve ona her zaman desteğini esirgemeyen teşkilatımızın gayretleriyle çalışmalarımıza başladık. Haseki Bakanımızla geldiğimizde de taleplerde bulunmuşlardı. Biz de bu süreci daha fazla uzatmadan en kısa zamanda çalışmalara başlayalım diye konuşmuştuk. Elhamdülillah, bu çalışmaları başlattık ve asfalt çalışmalarımızın sonuna gelmiş olduk. Her şeyden önce Büyükşehir Belediyemizin çalışanlarına gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yahyalı Belediyemizin çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımızın bize olan dua, destek ve gayretine ayrıca teşekkür ediyoruz. Yahyalımıza ne yapsak yakışır diyorum. O açıdan bu çalışmaları yapmaktan keyif alıyoruz. Bizi her zaman yalnız bırakmayan değerli Bakanımıza da teşekkür ediyorum."

"BÜYÜKŞEHİR İLE BERABER BÜYÜYORUZ"

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de, Yahyalı için çok önemli olan Kayseri Caddesi'nin asfaltlamasının ilçe adına birinci öncelik olduğunu belirterek, çalışmalarından dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. Öztürk, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a ilçemize bu tür hizmetlerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Burası ilçemiz için çok önemli ana arterimiz olan Kayseri Caddemizin asfaltlaması, gerçekten ilçemiz adına birinci önceliğimizdi. Yürekten teşekkür ediyorum. Yaklaşık 8 km bir çalışma. Gerçekten az bir hizmet değil. Bizim mütevazi bütçemizle yapacak işlerimiz değildi doğrusu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz olmazsa olmazımız. Biz Büyükşehir ile beraber büyüyoruz. Burası önemli. Allah kendilerinden razı olsun. Develimiz, Sarızımız hepsi önemli. Biz Kayserimizin merkeziyle yüceliyoruz. Bir kez daha kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Allah bütçelerine bereketler yağdırsın. Bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte Yahyalı'daki esnafları tek tek ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundular ve ziyaretin ardından ise Yahyalı'da Cuma namazlarını eda ettiler.

DEVELİ BELEDİYESİ ZİYARETİ

Başkan Büyükkılıç ve Bakan Yıldız, Yahyalı programının ardından Develi ilçesine geçerek Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşma yapan Başkan Büyükkılıç, "Yahyalımız'da, cuma namazımızı eda ettik. Oradaki çalışmaları yerinde gördük. Daha sonrada hemen yanı başımızdaki Develimizi'de değerli başkanımızı ziyaret ederek bir çayını içelim dedik. Belediye açısından yapılması gereken yönünden hizmetler talepleri var ise, onları da değerlendirelim şeklinde bakanımızla birlikte buraya ziyarete gelmiş bulunduk. Bizlere her zaman sahip çıkan, desteğini esirgemeyen kadirşinas hemşehrilerimize minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah bizleri mahcup etmesin diyorum. Başkanımıza da her zamanki sıcak ev sahipliğinden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise Başkan Büyükkılıç'ın taleplerini yerine getirmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bu güzel yaz gününde böyle bir ziyaret bizi çok mutlu etti. Allah'a hamd olsun. Kayserimiz'deki birlik ve beraberliğin en güzel göstergesi. Her zaman bizleri fırsat buldukça ziyaret ediyorsunuz. Biz de teşekkür ediyoruz. İşlerimiz noktasında da Allah razı olsun kıymetli başkanım her isteğimize ellerinden gelen gayretlerini gösteriyor. Birlik ve beraberlik içerisinde Develimize en güzel hizmeti etmeye devam edeceğiz. Bundan sonrada Develiye yapacağımız hizmetlerimizde daha güzel ve daha vizyonlu ilçeye sizlerde geleceksiniz. Katkılarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Kayseri'deki birlik ve beraberlikle neler yapılabileceğini her ziyarette gördüklerini dile getirdi. - KAYSERİ

Taner Yıldız, Fatih Dönmez, Yahyalı, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 16:19

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç ile Yıldız'dan Yahyalı ve Develi çıkarması - Son Dakika
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