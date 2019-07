Başkan Büyükkılıç ilk 3 ayını değerlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, seçimlerden bu yana geçen 90 gününü düzenlediği bir basın toplantısıyla değerlendirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas-Erguvan Tesisleri'nde bir basın toplantısı yaptı. Büyükşehir Belediyesi'ndeki üç ayını değerlendiren Başkan Büyükkılıç, mesai kavramı gözetmeden, yandaş politikası gütmeden Kayseri sevdasıyla gece gündüz çalıştığını söyledi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin önemli projelerine ilişkin de açılış ve temel atma tarihleri verdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, insana hizmeti ibadet gören bir anlayışla ve iyi niyetli bir gayretle çalıştığını belirterek; "Takdir edersiniz; Memduh Büyükkılıç olarak milletvekilliği, Melikgazi'deki belediye başkanlıkları dönemi ve tabi ki büyükşehir belediyesindeki başlamış olduğumuz süreç dahil çok şükür Kayseri'ye mal olmuş, insana hizmet etmeyi ibadet bilen bir anlayış içerisinde iyiniyetli, yapıcı gayretler içerisinde olmuş bu şehrimizi en güzel şekliyle nasıl insanlarla buluştururuzun gayreti içerisinde olduk. Onun dışındaki hiçbir anlayış bana uymaz, benim tarzım ve tavrım değildir. Elbette yaptıklarımız, yapamadıklarımız, yapacaklarımız var. Elbette iyi niyetle şehrimizin daha güzel anılması için gayretlerimiz var. 16 ilçemizin hiçbirisini ayırmadan 1,5 milyon insanımızın tamamını gözeterek hizmet ediyoruz. Hiçbir zaman yandaş, eş, dost ve akraba politikası gütmedim. Tüm insanlarımıza faydalı olmaya özen gösterdim" dedi. 31 Mart seçimlerinin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat arayarak tebrik ettiğini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, "Cumhurbaşkanımız seçimlerdeki başarımızı bizzat arayarak tebrik etti ve başarılar diledi" diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra mesai kavramı gözetmeksizin gece gündüz çalışmaya başladıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belediyemizin projeleri başta olmak üzere Kayseri'nin tüm projelerini Sayın Cumhurbaşkanımıza başta olmak üzere Bakanlarımızla paylaştık ve sorunları aşmak için çalıştık. Gece yarısına kadar ortak akılla topluma en iyi hizmeti vermek için toplantılar yaptık."



"Altından kalkamayacağımız sorun yok"



Basın toplantısında Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine ilişkin kamuoyundaki söylentilere de değinen Başkan Memduh Büyükkılıç, "Altından kalkamayacağımız bir sorunumuz yok. Şehrimizi örseleyecek, belediyemize sıkıntı verecek her açıklama bumerang gibi kendimize döner" dedi ve değerlendirmeler yapılırken gerçek dışı ifadelerin kullanılmaması konusunda hassasiyet istedi.



"Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi devam ediyor"



Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra mevzuat ya da başka sorunlar nedeniyle durmuş olan yatırımların önünü açtıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu yatırımlardan birisi olan Kayseri'nin prestij projelerinden Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin şantiyesinde bugün itibarıyla 300'ü aşkın kişinin çalıştığını ve inşaatın hızla ilerlediğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, projenin üçüncü etabının hazırlıklarının da devam ettiğini kaydetti. Beydeğirmeni Toplu Besi Bölgesi projesinin de üreticinin ilgi göstermemesi nedeniyle durduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kırmızı Et Üreticileri Birliği ile görüşerek bir rakamda uzlaştıklarını ve projeye hız verdiklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç, proje kapsamında Beydeğirmeni'ne Et ve Süt Kurumu'nun mezbahane yaptıracağını da söyledi. Başkan Büyükkılıç, Camii Kebir Dönüşüm Projesi'nde de değer tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.



"Terminal katlı kavşağı 15 Temmuz'da açılıyor"



Ulaşımda da kalite ve konforu artırmak için çalıştıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşım projelerinden olan Terminal Katlı Kavşağı'nın açılışı için sona geldiklerini belirtti ve kavşağın 15 Temmuz'da ulaşıma açılacağını kaydetti. Şehir Hastanesi önüne yapılan üç yapraklı katlı kavşakta ise proje ilavesi olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, kavşağın dört yapraklı yonca şeklinde olması için gerekli çalışmaları yaptıklarını, üç yaprağın 2 ay içinde hizmete açılacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz Bulvarı'nda asfaltlama çalışmalarına başladıklarını ve sade bu bulvarda 20 bin ton asfalt kullanacaklarını da açıkladı.



"Kayseri Kalesi 1 Eylül'de açılıyor"



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, basın toplantısında Kayseri Kalesi'ndeki çalışmaların da tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti. Başkan Büyükkılıç, kalenin tüm etaplarıyla 1 Eylül'de hizmete açılacağını söyledi. Su fiyatlarıyla ilgili de değerlendirmeler yapan Başkan Büyükkılıç, göreve gelir gelmez her ay enflasyon oranında artan konutlardaki içme su fiyatlarındaki artışı enflasyonu sabitleyerek durdurduklarını, iş yerlerinin su ücretlerinde ise yüzde 15 oranında indirim yaptıklarını açıkladı ve Türkiye'nin içilebilir kalitede en ucuz suyunun Kayseri'de olduğunu belirtti. İlçelerle ilgili açıklamasında ilçe belediyelerinin her birisiyle ayrı ayrı toplantılar yaptıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, bu toplantılarda aldıkları talepler doğrultusunda çalışmalara başladıklarını söyledi.



"Millet Bahçesi'nin temeli atılıyor"



Başkan Memduh Büyükkılıç, seçimler öncesi dile getirdiği vaatler hakkında da açıklamalarda bulundu. Bu vaatlerden birisi olan Millet Bahçesi için projeyi hazırladıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesiyle yapılacağını ve ilk etapta 100 milyon TL ayrılacağını belirterek sonbaharda temel atacaklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, Hava İkmal arazisinin hiçbir yerinin ranta açılmayacağını da vurguladı ve Millet Bahçesi projesinin şehrin en önemli projelerinden birisi olacağını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Hulusi Akar Bulvarı'ndan Talas'a dönüş olan ve Kertmeler Kavşağı olarak bilinen bölgede çalışma yaptıklarını, Engelsiz Çocuk Evi'nin önümüzdeki günlerde açılacağını, Yaşlı Yaşam Merkezi'nin temelinin atılacağını, Bilim Akademisi ve Çiftçi Akademisi için de çalışmalara başladıklarını belirtti.



"Yeşilhisar'a balon turizmi getiriyoruz"



Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, turizmle ilgili de çok önemli çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların kamuoyu tarafından görüldüğünü belirtti. Erciyes'te yüksek irtifa kamp merkezi için ilk etapta iki futbol sahasının yapımı çalışmalarına başlandığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'yi turizm şehri yapmak için kolları sıvadık. Geçen yıl kış turizmi için charter seferlerle 22 bin yabancı turist gelmişti. Bu yıl bu rakamı en az 50 bine çıkaracağız. Yeşilhisar'da balon turizmi için gerekli çalışmaları yaptık ve başlatıyoruz. Sağlık Turizmi Çalıştayımız ses getirdi. Kayseri'yi kayak, spor, yayla, kültür, sağlık, inanç ve gastronomi turizminin merkezi yapmak istiyoruz. Ayrıca Kayseri'yi müzeler şehri yapacağımızı söylemiştim. Bu doğrultuda Mehmet Akgül ile müze kurulması için protokol imzaladık. Basın Müzesi ve Kent Müzesi için çalışmalarımız sürüyor. Kültepe'de Tablet Müzesini çok önemsiyoruz. Ayrıca Mimar Sinan Müzesi yapacağız" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi her zaman olumlu yönleriyle gündeme taşıma gayretinde olduklarını ve 1,5 milyon insana daha iyi hizmet vermek için gece gündüz çalıştıklarını sözlerine ekledi. Başkan Büyükkılıç, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. - KAYSERİ

