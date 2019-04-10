Başkan Büyükkılıç, İlk İlçe Ziyaretini Tomarza'ya Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, programında yer almamasına rağmen Tomarza ilçesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, ilk ilçe ziyaretini yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, programında yer almamasına rağmen Tomarza ilçesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, ilk ilçe ziyaretini yaptı. Ziyaretinde ilçelere verdiği önemi vurgulayan Başkan Büyükkılıç, kucaklayıcı ve kuşatıcı bir anlayışla hiçbir ayrım yapmadan her ilçeye hizmet için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza'da Belediye Başkanı Davut Şahin ve AK Parti İlçe Başkanı Erhan Şahin tarafından karşılandı. Başkan Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP İlçe Başkanı Halil İbrahim Özcan ile de görüştü.



Tomarza'da ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Tomarza'ya teşekkür etmek için geldiğini belirtti ve daha detaylı ziyaretler gerçekleştireceğini söyledi. Tomarza halkına seçimlerdeki destekleri için teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Tüm ilçelerimiz gibi Tomarza'da da sizlerin konforu, rahatı ve huzuru için, ekonomik açıdan kalkınmanıza katkı sağlama, alt yapı eksikliklerini giderme ve gençlerimize fırsat verme anlayışı içerisinde çalışacağız" dedi.



"KOLTUKLAR HÜKMETME YERİ DEĞİL HİZMET ETME YERİDİR"



Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, AK Parti İlçe Başkanlığının ardından yol boyunca vatandaşlarla selamlaşarak Tomarza Belediyesi'ne geçti. Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Başkan Büyükkılıç'ı ilçesinde ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.



Başkan Memduh Büyükkılıç da ilçelere gece gündüz hizmet edeceklerini ifade ederek, "Bizim dünya görüşümüzü seven, bize güvenen Tomarza halkımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak ekibimizle birlikte Tomarza ve diğer ilçelerimizin taleplerini dinleyerek gece gündüz demeden hizmet edeceğiz. Biz hiç kimseyi ayrıştırmayız ve ötekileştirmeyiz. Birilerini cezalandırmak gibi bir seviyesizliğe düşmeyiz. Bize oy vermeyenlerin de gönüllerinde yer etmek için çalışırız. Kucaklayıcı ve kuşatıcıyız. Koltukların hükmetme yeri değil hizmet etme yeri olduğunu göstererek çalışacağız" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Tomarza Belediyesi'nde personelle de bir toplantı yaptı. İnsanların gönlüne girmenin önemini burada da vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Gelen kardeşlerimizi kendimizi onların yerine koyarak karşılayacağız ve o şekilde davranacağız. Yüzümüzdeki gülümsemeyi de eksik etmeyeceğiz" diye konuştu.



Başkan Memduh Büyükkılıç, Tomarza Belediyesi'nden sonra yine vatandaşlarla selamlaşarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek emniyet mensuplarımıza kolaylıklar diledi. Tomarza Yatılı Bölge Ortaokulu ile ilgili taleplerde bulunulması üzerine okulu bizzat görmek isteyen Başkan Büyükkılıç, Tomarza gibi okula da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilerle görüştü. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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