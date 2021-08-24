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Başkan Büyükkılıç'ın Ankara'da yoğun gündemi - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'ın Ankara'da yoğun gündemi

24.08.2021 16:06
Başkan Büyükkılıç'ın Ankara'da yoğun gündemi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif ettiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif ettiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Sayıştay Başkanı Metin Yener'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve DSİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halis Bostan ile bir araya gelerek şehirde yapılacak olan projeleri görüştü.

Kayseri'ye birbirinden önemli proje ve hizmetler kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanı, teşkilatlar, milletvekilleri ve bakanlarla dayanışmayı sürdürürken, Ankara temaslarına da aralıksız devam ediyor.

Parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de katıldı.

Toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 20 yılda siyasete kazandırdığı eserlerle, projelerle ve hizmetlerle vatanın her karışına damgasını vuran bir parti olduğunu söyleyerek, belediye başkanlarına, il başkanlarına ve parti teşkilatlarına teşekkür etti.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme dair hitaplarını dinleyen Büyükkılıç, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

"ŞEHRİMİZDE YAPILACAK OLAN PROJELERİ ELE ALDIK"

Ankara'da bir dizi ziyaret ve temaslarda da bulunan Başkan Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve DSİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halis Bostan ile bir araya geldi. Büyükkılıç, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, "Güzel şehrimiz Kayseri için dur durak bilmeden çalışıyoruz. Ankara Ankara'da ayağımızın tozu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin ve DSİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sayın Halis Bostan ile bir araya gelerek şehrimizde yapılacak olan projeleri ele aldık" diye konuştu.

SAYIŞTAY BAŞKANI'NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte Sayıştay Başkanı Metin Yener'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Başkan Yener'e görevinde başarılar diledi.

BÜYÜKKILIÇ'TAN ÖZHASEKİ'YE ZİYARET

Başkan Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi de AK Parti Genel Merkezi'ndeki makamında ziyaret etti. Kayseri'yi ilgilendiren projelerin ele alındığı ziyarette, Büyükkılıç, Ankara'da Kayseri'nin adeta sesi olan Özhaseki'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi ilgilendiren proje ve hizmetlerle ilgili sık sık Ankara'da temaslarda bulunmaya devam edeceklerini ifade etti. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'ın Ankara'da yoğun gündemi
Başkan Büyükkılıç'ın Ankara'da yoğun gündemi

Memduh Büyükkılıç, AK Parti, Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç'ın Ankara'da yoğun gündemi - Son Dakika


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