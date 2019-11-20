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Başkan Büyükkılıç'ın Ankara temasları

6 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı.

Başkan Büyükkılıç'ın Ankara temasları, System.String[]

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı.

Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile kadın ve gençlik kolları başkanlarının da yeraldığı toplantının yanı sıra Kayseri milletvekillerinin de katılımıyla gerçekleştirilen "Kayseri zirvesine" katıldı.

Kayseri'nin yatırım ve projelerinin ele alındığı toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer ile AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu iştirak etti.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yatırımlar, Gastronomi Çalıştayı, Kayseri'de balon turizminin başlatılması ve bakanlıklar tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar ele alındı.

Memduh Büyükkılıç, AK Parti, Kayseri, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:28 Kaynak: AA
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