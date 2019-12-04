Başkan Büyükkılıç'ın başlattığı tanıtım hamlesi hız kesmeden devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın şehrin turizm değerlerinin tanıtımına yönelik başlattığı hamlenin son halkası Vadi İstanbul oldu. Başkan Büyükkılıç, Türkiye'de en fazla turistin ziyaret ettiği İstanbul'daki turizm ve seyahat acentaları ile tur operatörlerinin yetkililerine Zenginlikler Şehri Kayseri'yi anlattı.



Başkan Büyükkılıç, ekibiyle birlikte gittiği İstanbul'da turizm otoriteleri ile yakın temas kurarken Vadi İstanbul'da da önemli bir tanıtım toplantısına katıldı. Vadi İstanbul'da 'Kayseri rüzgarı' estiren Başkan Büyükkılıç, İstanbul'daki turizm ve seyahat acentaları ile tur operatörlerinin yetkililerine Kayseri'nin değerlerini anlattı. Radisson Blu ve Türk Hava Yolları sponsorluğunda gerçekleşen toplantıda Kayseri'nin pek çok başlıkta önemli turizm değerlerini bünyesinde bulundurduğuna dikkat çeken ve bu açıdan turizm ve seyahat acentaları ile tur operatörlerine önemli bir fırsat sunduğuna işaret eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin önemli bir destinasyon olduğunu vurguladı. Başkan Büyükkılıç, gastronomi, sağlık, spor, doğa, inanç ve kültür, balon ve kış turizmi başlığı altında sunum yaparak, son dönemlerde Kayseri'de turizm alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kayseri'nin 6 bin yıllık tarihi geçmişinden bahseden Başkan Büyükkılıç, şehrin en önemli marka değeri olan Erciyes Dağı ve burada belediye imkanlarıyla uluslararası standartlarda yapılan Erciyes Kayak Merkezi'nin dünyada kalite belgesi almış olan ilk ve tek dağ olduğunu belirtti. Sanayi ve ticaretin merkezi olan Kayseri'nin her yönüyle turizmin de merkezi olması için çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de bir ilki gerçekleştirerek Soğanlı bölgesinde başlatılan balon turizminin önemini anlattı.



Vadi İstanbul'da gerçekleştirilen Kayseri Turizm Tanıtım Programı'nda Erciyes A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı da bir sunum gerçekleştirdi. Kayseri şehir merkezine 25 kilometre olan Erciyes Kayak Merkezi'nin dünyanın en kolay ulaşılabilir kayak merkezi olduğunu ifade eden Murat Cahit Cıngı, Erciyes'teki planlamalardan ve Erciyes'in şimdiye kadar ev sahipliği uluslararası organizasyonları anlattı. Erciyes Kayak Merkezi için daha önce Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan düzenlenen carter seferlerine bu yıl da Belarus'un eklendiğini belirten Cıngı, seyahat acentaları için Kayseri'nin önemli bir merkez olduğunu vurguladı. - KAYSERİ