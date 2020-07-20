Başkan Büyükkılıç'ın "Kovid-19" destekleri - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'ın "Kovid-19" destekleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KOVİD-19 ile etkili bir şekilde top yekün mücadele kapsamında 16 ilçe belediyesine bugüne kadar 2.9 milyon TL'lik nakit desteği sağlarken, 16 ilçenin tamamına Büyükşehir imkanlarıyla üretilen maske ve dezenfektan da gönderiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KOVİD-19 ile etkili bir şekilde top yekün mücadele kapsamında 16 ilçe belediyesine bugüne kadar 2.9 milyon TL'lik nakit desteği sağlarken, 16 ilçenin tamamına Büyükşehir imkanlarıyla üretilen maske ve dezenfektan da gönderiyor.

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Başkan Büyükkılıç'ın yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) pandemisi ile mücadelede gösterdiği hassasiyet rakamlara da yansıyor.


Tıp hekimi olmasının da etkisiyle yeni tip koronavirüse karşı en etkili yöntemlerin "Maske-Mesafe-Temizlik" olduğunu en başından beri sürekli vurgulayan Başkan Büyükkılıç, yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını da "Kovid-19" mücadelesinde etkin kullanıyor.


İlk etapta merkez dışındaki 13 ilçe belediyesine pandemi mücadelesinde kullanılmak üzere 100'er bin TL kaynak aktaran Başkan Büyükkılıç, son meclis toplantısında konuyu tekrar gündeme getirerek bu kez 16 ilçe belediyesinin tamamına 100'er bin lira daha kaynak aktarılmasını sağladı. Böylece, pandemi ile mücadelede ilçe belediyelerinin elini güçlendirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nden aktarılan nakit destek 2.9 milyon TL'ye ulaştı.


MASKE VE DEZENFEKTAN DESTEĞİ SÜRÜYOR


Başkan Büyükkılıç'ın "Yeni tip koronavirüs ile etkili ve top yekün mücadele" kapsamında en başından beri gösterdiği hassasiyet maske ve dezenfektan desteğinde de kendini gösterdi.


Talimatıyla maske üretimine başlayan ve bugüne kadar kent merkezinde 1 milyon 100 bin adet maskeyi ücretsiz dağıtan KAYMEK, ilçeye de yaklaşık 200 bin adet maske gönderdi.


Maskeyle birlikte virüsle mücadelede en etkili silahlardan dezenfektanın kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında ilçelere bu alanda da destek sağlandı.


Başkan Büyükkılıç'ın talimatıyla kendi laboratuvarlarında el ve ortam dezenfektanı üreten KASKİ, ilçelere de belli bir plan dahilinde el ve ortam dezenfektanı gönderdi. Bugüne kadar 40 ton el dezenfektanı, 11 ton ortam dezenfektanı ve 4.5 ton kolonya üretimi gerçekleştiren KASKİ, bunun 2 tonunu ilçe belediyelerinin kullanımına verdi.


Ayrıca, kent merkezi başta olmak üzere vatandaşların sıklıkla kullandığı hastaneler ve kamu binalarına da dezenfektan üniteleri yerleştirilerek vatandaşın kullanımına sunuldu.


12 bin kamu binasının Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nca dezenfekte edilmesi ve KOVİD-19 pandemisine karşı il genelinde yürütülen ortak mücadele Başkan Büyükkılıç'ın her zaman vurguladığı "Uyum kültürünün" de bir yansıması olarak dikkat çekiyor. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç'ın 'Kovid-19' destekleri - Son Dakika
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