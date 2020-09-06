Başkan Büyükkılıç'ın 'Kültepe' ısrarı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'ın 'Kültepe' ısrarı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin yeraltında saklı tarihini gün yüzüne çıkarmaya yönelik çalışmalara destek vermek ve kazı çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Kültepe Kanuş-Karum da incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç'ın 'Kültepe' ısrarı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin yeraltında saklı tarihini gün yüzüne çıkarmaya yönelik çalışmalara destek vermek ve kazı çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Kültepe Kanuş-Karum da incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği kazı çalışmalarındaki süreci yakından takip eden Başkan Büyükkılıç, 2022 yılının "Kültepe Kaniş Karum" yılı ilan edilmesi konusunu tekrar gündeme taşıdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültepe'de devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'ndan bilgiler aldı.

Yerin altındaki kültürel birikimin çok önem arz ettiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin tarihsel mirasa sahip çıkacak çalışmalara her daim destek verdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Kültepe-Kaniş-Kurum diye bilinen ve Anadolu'da en büyük ticaretin merkezi olarak tanınan bölgede yürütülen kazılar, Kültür Bakanlığımız ve belediyelerimizin iş birliği ile devam ediyor. Amacımız burada tarihe ışık tutmak. Hakikaten Kayseri'de yaşayanların genlerinde ticaret var diyoruz ya. İşte bu anlayış içerisinde buradan çıkan, çek, senet gibi tabletlerle karşılaşmış olmamız, bunun en büyük göstergesi. Burası İpek Yolu'nun üzerinde önemli bir merkez. Burada, büyük bir sarayın olduğu, burada çıkan tabletlerden ve kazılardan da anlaşılıyor. Hanımlarda bu kazıda en büyük desteği veriyor. Hanım elinin değdiği yerde de epeyce önemli ürünler ve çalışmalar çıkar diye ümit ediyorum. Biraz canımız tez. Bu ürünleri görsek ve kamuoyuna buluştursak diyorum. Nasıl ki Göbeklitepe, nasıl ki Patara haklı olarak gündemdeyse, burası Koramaz Vadimizin devamı ve bütünlüğü içerisinde. UNESCO tarafından geçici miras listesine alındı. O açıdan da önem arz ediyor. Bütün bu güzellikleri meydana getirerek, 2022 yılının da Kültepe Kaniş- Karum yılı olarak ilan edilmesinin doğru olacağını ve buna istinaden çalışmalarımızı hızla sürdürdüğümüzü söylemek istiyorum.

"BÖLGEDE MÜZE YAPILMASI YÖNÜNDE ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Yerin üstündeki şehri imar ederken, şehrin altındaki hazineyi de ihmal etmedikleri kaydeden Büyükkılıç, "Pandemi döneminde bir miktar gecikme söz konusu oldu. Daha önce hatırlanacağı üzere burada dört ay çalışılırdı. Sağ olsun Kültür Bakanlığımız bunu on iki aya çıkarttı. Değerli bakanımıza, kıymetli ekibine, teşekkür ediyorum. İnşallah bizler de yaptığımız çalışmalarla onları mahcup etmeyeceğiz. Bu bölgede ayrıca müze yapılması konusunda çalışmalarımız var. Yakında yeniden ihaleye çıkıyoruz. İnşallah o müzeyi de herkesin kabul göreceği ve rahatlıkla sergilenebileceği şekilde görmelerini sağlayacak bir şekilde çalışma sağlanacak. Kısacası Keykubat' da, Kültepe'de, Koramaz Vadisi'nde güzellikleri harmanladığımızda Kayseri'nin 6 bin yıllık geçmişi olan, ticaretin merkezi olan, Anadolu'nun bağrındaki ipek yolu üzerindeki şehir olduğunu da böylece, tarihten aldığımız ışıklarla görmüş oluyoruz. Emeği geçen ekibimize teşekkür ediyorum. Eleştirmek kolaydır, bir şeyler söylemek, laf üretmek kolaydır. Ama icraat yapmak, hakikaten emek ister, gayret ister, sabır ister" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın destekleriyle çalışmaların büyük bir kısmını gerçekleştirdiklerini söyleyen ve Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini sunan Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu da " Yaptığımız kazılarda şu anda biz günümüzden 4 bin yıl öncesini ait tabakaları kazıyoruz. Başkanım sağ olsun onların destekleriyle çalışmaların büyük bir kısmını gerçekleştirebiliyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 12:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç'ın 'Kültepe' ısrarı - Son Dakika

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