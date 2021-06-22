Başkan Büyükkılıç'ın mera hassasiyeti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tahrip edilen mera alanlarını yeniden hayata kazandırmak ve toprakları üretime kazandırmak amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ile protokole imza attı. Başkan Büyükkılıç, meraların hem Kayseri için hem de ülke için önemini vurgulayarak, "Onu gözümüz gibi korumalıyız. Üzerinde durmalıyız. Hassasiyet göstermeliyiz" dedi.

Projeleri ve yatırımları ile üretime ve üreticiye büyük önem veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mera alanları ile kırsal kalkınmaya destek amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ile bir araya geldi. Toplantıda ne şekilde bozulmuş oldukları belli olmayan alanların Büyükşehir Belediyesi tarafından rehabilite edilerek, üzerine toprak doldurulup tohum ekildikten sonra üreticilerin hizmetine sunulmasına yönelik protokol imzalandı. Başkan Büyükkılıç, tahrip edilmiş olan mera alanlarını yeniden hayata kazandıracaklarını ve Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman hassasiyet göstereceklerini ifade etti.

Toprakları mera haline döndüreceklerini de belirten Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Amacımız tahrip edilmiş olan mera alanlarını yeniden hayata kazandırmak, gerçekten Kayseri'miz için bir değer olan toprakları aktif hale getirmek amacıyla gerek oradaki dolgu, gerekse üzerindeki nebati toprak oluşturmak suretiyle mera haline dönüştürüp, daha sonra Tarım İl Müdürlüğümüze teslim etme yönünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Tarım İl Müdürlüğü arasında protokol imzalıyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum."

Başkan Büyükkılıç, meraların hem Kayseri hem de ülke için önemini vurgulayarak, "Onu gözümüz gibi korumalıyız. Üzerinde durmalıyız. Hassasiyet göstermeliyiz. Tahrip edilmiş yerler varsa bilinçsizlikten kaynaklı onları da giderme yolunda bu tür çalışmalar yapmalıyız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a destekleri için teşekkürlerini ileten Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de, Büyükşehir Belediyesi'nin üretenin yanında olduğunu bir kez daha göstermiş olduğunu kaydetti. Projenin Türkiye'de ilkler arasında bir proje olacağını belirten Şahin, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Sayın başkanımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu proje Türkiye'de ilkler arasında belki de ilk proje. Daha önce kimlerin, nerede, nasıl bozmuş oldukları belli olmayan alanlarda belediye sorumluluk üstlenerek bu alanların tamamının doldurulup, üzerine toprak ve tohum ekildikten sonra üreticilerimizin hizmetine sunmuş olacak. Bundan önceki dönemlerde yapmış olduğu gibi Kayseri Büyükşehir Belediyesi üretenin yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Hem üreticilerimiz adına, hem de kurumum adına bir kez daha sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şahin, ileriki süreçlerde bu ve benzeri projelerde hem Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, hem de İl Müdürlüğü'nün hazırlayacağı projelerle daha büyük yatırımlara imza atacaklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ