Üye Girişi
Başkan Büyükkılıç'ın Misurata Temasları - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'ın Misurata Temasları

22.09.2021 15:46
Başkan Büyükkılıç'ın Misurata Temasları, System.String[]

Türkiye ile Libya ilişkilerinin geliştirilmesi için, Libya'nın Misurata Belediyesi ile kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi konusunda kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik imzalanacak protokol öncesi Başkan Büyükkılıç'ın Misurata temasları sürüyor.

Türkiye ile Libya ilişkilerinin geliştirilmesi için, Libya'nın Misurata Belediyesi ile kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi konusunda kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik imzalanacak protokol öncesi Başkan Büyükkılıç'ın Misurata temasları sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve iş insanlarının yer aldığı heyet ile birlikte Libya'nın Misurata kentinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Kayseri heyeti olarak Misurata Liman Terminali İşletmesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Büyükkılıç, ziyarette çok yakında buradan İzmir'e sefer başlayacağının da bilgisini aldıklarını belirterek, iki ülke için hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte Misurata'daki ziyaret ve incelemelerine, Serbest Bölge ve Misurata Demir Çelik Fabrikası ile devam etti. Fabrika yetkililerinden fabrikanın üretim ve hacmi konularında bilgi alan Başkan Büyükkılıç, Misurata Belediye Başkanı Mahmoud Sguti, bölge başkanı ve iş insanları ile Kayseri ve Misurata ticaret hacmini artırmaya yönelik fikir alışverişinde bulundu. Büyükkılıç, "Ziyaretlerimizde kadim şehrimiz Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra Kayseri insanının ticaretteki maharetinden de bahsettik" dedi.

Büyükkılıç, Misurata Demir Çelik Fabrikası'nda yaptığı konuşmada "Bizi burada misafir eden demir çelik fabrikamızın çok değerli genel müdürü ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Sizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hemşehrimiz Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar paşamızın selamlarını getirdim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi heyeti olarak, belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle, ticaret ve borsa odamızın kıymetli başkanları ile hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin 6 bin yıllık tarihi geçmişi olan, önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Libya, özelde de tabi ki Misurata bizim için çok önem arz etmektedir. Kadim dostluğumuz söz konusu, inşallah bu kadim dostluğumuzu önümüzdeki dönemde gerek belediye gerekse ticari, sanayi ilişkilerle daha da geliştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, günün anısına serbest bölge yetkililerine Kültepe Kaniş Karum'dan çıkarılan 6 bin yıl önce çek, senet, ticari ve sosyal anlaşmaların yapıldığını gösteren tabletlerin replikasını hediye etti.

Başkan Büyükkılıç'ın Misurata Temasları
Başkan Büyükkılıç'ın Misurata Temasları
Başkan Büyükkılıç'ın Misurata Temasları
Başkan Büyükkılıç'ın Misurata Temasları
Başkan Büyükkılıç'ın Misurata Temasları
Başkan Büyükkılıç'ın Misurata Temasları

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Türkiye, Libya, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Büyükkılıç'ın Misurata Temasları - Son Dakika


Son Dakika

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı 16:11 Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı 15:58 Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı Eşini öldürüp intihar eden koca, cinayetten önce oğlundan helallik istemiş 15:30 Eşini öldürüp intihar eden koca, cinayetten önce oğlundan helallik istemiş
Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım 15:23 Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım Yorumcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yorum ile Beşiktaş taraftarını kızdırdı: Ben de Balotelli gibi yapardım 15:02 Yorumcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yorum ile Beşiktaş taraftarını kızdırdı: Ben de Balotelli gibi yapardım Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi 14:43 Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü 14:27 Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü Piyanist, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü 13:19 Piyanist, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
16:11 Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı
15:58 Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı
15:31 Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı
15:22 Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım
15:21 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 22 Eylül 2021
15:11 Son Dakika! Beşiktaş kritik virajlar öncesi adeta dağıldı! Ghezzal'dan sonra Batshuayi'den de kötü haber
15:01 Yorumcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yorum ile Beşiktaş taraftarını kızdırdı: Ben de Balotelli gibi yapardım
14:53 Çinli dev gayrimenkul şirketi Evergrande'nin 300 milyar dolar borçları sebebiyle iflas edeceği iddia ediliyor
14:42 Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi
14:37 Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi
Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını kucağına aldı Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını kucağına aldı         
16:12
Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'nin uçan arabası Cezeri ile ilgili açıklama: Herkesi kolaylıkla pilot yapacak Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'nin uçan arabası Cezeri ile ilgili açıklama: Herkesi kolaylıkla pilot yapacak         
16:00
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere çeşitli uyarılarda bulundu: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere çeşitli uyarılarda bulundu: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun         
15:29
Hırsızlık yapmak için girdiği evde uyuyakaldı! Ev sahibinin ihbarı ile yakalandı Hırsızlık yapmak için girdiği evde uyuyakaldı! Ev sahibinin ihbarı ile yakalandı         
15:19
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi         
14:38
Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı         
13:40
Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi         
12:48
Eterle bayılttığı boşanma aşamasındaki eşini ''İt gibi gebereceksin'' deyip bıçakladı, sabaha kadar başında ölmesini bekledi Eterle bayılttığı boşanma aşamasındaki eşini ''İt gibi gebereceksin'' deyip bıçakladı, sabaha kadar başında ölmesini bekledi         
12:28
Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi         
12:13
Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin         
12:07
Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı         
11:36
Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek         
11:16
Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı         
10:29
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 16:25:08. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç'ın Misurata Temasları - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement