Başkan Büyükkılıç'ın Misurata temasları - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte gittiği Libya'nın Misurata kentinde bazı ziyaret ve temaslarda bulundu.

Türkiye ile Libya ilişkilerinin geliştirilmesi için, Libya'nın Misurata Belediyesi ile kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi konusunda kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik imzalanacak protokol öncesi Başkan Büyükkılıç'ın Misurata temasları sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve iş insanlarının yer aldığı heyet ile birlikte Libya'nın Misurata kentinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Kayseri heyeti olarak Misurata Liman Terminali İşletmesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Büyükkılıç, ziyarette çok yakında buradan İzmir'e sefer başlayacağının da bilgisini aldıklarını belirterek, iki ülke için hayırlı olsun temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte Misurata'daki ziyaret ve incelemelerine, Serbest Bölge ve Misurata Demir Çelik Fabrikası ile devam etti. Fabrika yetkililerinden fabrikanın üretim ve hacmi konularında bilgi alan Başkan Büyükkılıç, Misurata Belediye Başkanı Mahmoud Sguti, bölge başkanı ve iş insanları ile Kayseri ve Misurata ticaret hacmini artırmaya yönelik fikir alışverişinde bulundu. Büyükkılıç, "Ziyaretlerimizde kadim şehrimiz Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra Kayseri insanının ticaretteki maharetinden de bahsettik" dedi. Büyükkılıç, Misurata Demir Çelik Fabrikası'nda yaptığı konuşmada "Bizi burada misafir eden demir çelik fabrikamızın çok değerli genel müdürü ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Sizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hemşehrimiz Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar paşamızın selamlarını getirdim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi heyeti olarak, belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle, ticaret ve borsa odamızın kıymetli başkanları ile hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. Kayseri'nin 6 bin yıllık tarihi geçmişi olan, önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Libya, özelde de tabi ki Misurata bizim için çok önem arz etmektedir. Kadim dostluğumuz söz konusu, inşallah bu kadim dostluğumuzu önümüzdeki dönemde gerek belediye gerekse ticari, sanayi ilişkilerle daha da geliştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, günün anısına serbest bölge yetkililerine Kültepe Kaniş Karum'dan çıkarılan 6 bin yıl önce çek, senet, ticari ve sosyal anlaşmaların yapıldığını gösteren tabletlerin replikasını hediye etti. - KAYSERİ