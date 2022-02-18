Kayseri'de yeni açılan tenis kortuna yoğun ilgi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan 2 ayrı kapalı tenis kortuna tenisseverler yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açılamaya göre, aralık ayında hizmete açılan tesis bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 sporsevere hizmet verdi.

Giyinme odaları, duş alanları ve otopark olanaklarına sahip tesis, yılın her dönemi tenisseverlere hizmet verecek.

Tesiste spor okulları, yetişkin kursları ve tenis özel ders imkanlarının yanı sıra, tenis ekipmanları kiralama hizmeti de sunuluyor.