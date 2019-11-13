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Başkan Büyükkılıç İncesu'da

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent merkezindeki çalışmalarının yanı sıra ilçeleri de ziyaret etmeye devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç İncesu'da, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent merkezindeki çalışmalarının yanı sıra ilçeleri de ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte İncesu ilçesini ziyaret etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte gittiği İncesu'da öncelikle esnafları ziyaret etti. Esnaf ziyaretlerine İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de katıldı. Girdiği her iş yerinde sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Başkan Büyükkılıç, hayırlı işler dileklerinde bulundu ve esnaflarla sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlarla da selamlaşarak hal hatır sordu.


Başkan Memduh Büyükkılıç, esnaf gezisinin ardından İncesu Ziraat Odası Başkanı Yaşar Karaçavuş'u ziyaret ederek bir süre görüştü. Yaşan Karaçavuş, İncesu'da yaptıkları çalışmalarla ilgili Başkan Büyükkılıç'a bilgiler verdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte İncesu Belediyesi'ni de ziyaret ederek Başkan Mustafa İlmek ile görüştü. Ziyarette İncesu'da yapılan belediye hizmetleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.


İncesu'daki temaslarını AK Parti İncesu İl Başkanlığı ziyareti ile sürdüren Başkan Memduh Büyükkılıç, İlçe Başkanı İsmail Tekinsiz ve partililerle görüştü. İncesu'nun tarihi bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, kültürel ve turizm yönüyle çalışmalar yapılmasını önemsediklerini belirtti. İncesu'nun her değerinden ve her talebinden haberleri olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, İncesu halkını her hizmetle buluşturmak için çalıştıklarını kaydetti. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, AK Parti, İncesu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:21 Kaynak: İHA
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