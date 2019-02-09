Başkan Büyükkılıç: "İncesu Osb Yüksek Teknolojinin Merkezi Olacak"
46 dakika önce
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu Organize Sanayi Bölgesini gezerek sanayici ve işçiler ile görüşerek üretimler hakkında bilgiler aldı.
Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç
, İncesu
Organize Sanayi Bölgesini gezerek sanayici ve işçiler ile görüşerek üretimler hakkında bilgiler aldı.
Sanayi üretiminde en önemli unsurun üretim yapacak Makine ve teçhizat üretimi olduğunu bu açıdan Kayseri ilinin çok şanslı şehirler içerisinde yer aldığını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç"İncesu ilçemiz Organize Sanayisi ile Bölgesel kalkınmaya en iyi örnek teşkil etmektedir. Bugün bu bölgede sanayi tesislerimizi gezerek hem sanayici hem de çalışanları ile sohbet ettik. Bu alan yapılacak yatırım ve teşviklerle Yüksek Teknolojinin merkezi olmaya adaydır. Çünkü her türlü imkan var. İncesu OSM Yüksek Teknolojinin merkezi olduğu gibi Anadolu'nun adeta üretim ve istihdam merkezi olacaktır" şeklinde konuştu. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:26 Kaynak: İHA
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