Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç İncesu'yu Ziyaret Etti

Başkan Büyükkılıç İncesu'yu Ziyaret Etti

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla ve esnaflar ile bir araya gelerek sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç İncesu'yu Ziyaret Etti, System.String[]
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla ve esnaflar ile bir araya gelerek sohbet etti.

Vatandaşlarla oturan ve sohbet eden, esnafa, mahalle sakinlerine, üreticilere, yatırımcılar ve çiftçiler için de gerçekleştirecekleri projelerinden bahseden Başkan Büyükkılı, "İlçe kalkınmasında İncesu iyi bir örnek teşkil etmektedir. Kendi coğrafi ürünü ve bağları, üzümleri ile meşhur İncesu ilçemiz aynı zamanda göç önleyerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktadır. İncesu Organize Sanayi aslında bir modeldir. Bu modeli diğer ilçelere de uygulamak istiyoruz. İncesu ilçemizde uygun olan alanlarda seracılık sektörüne öncülük edeceğiz ve teşvikte bulunacağız. Çünkü İncesu sera üretimine son derece müsait alanlar ile çevrilidir. Böylece hem yerinde ve bölgesel kalkınmaya önem vererek bölgesel istihdama ve üretime destek olacağız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:18 Kaynak: İHA

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