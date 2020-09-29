Kayseri Büyükşehir Belediyesine TKB'den jüri özel ödülü - Son Dakika

Tarihi Kentler Birliği (TKB) Meclisi olağan ikinci toplantısına katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kültür Yolu Projesi" kapsamında jüri özel ödülüne layık görüldü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, İstanbul'da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği (TKB) Meclisi olağan ikinci toplantısına katıldı.

Büyükkılıç, toplantının ardından gerçekleştirilen Koruma Özendirme Yarışması Ödu¨l Töreni'nde "Kültür Yolu Projesi" kapsamında tarihi dokuda tamamladığı farklı ölçeklerdeki nitelikli restorasyon ve işlevlendirme çalışmaları ile kent merkezindeki anıtsal yapıların kamusal niteliğini artıran işbirliğine dayalı uygulamaları nedeniyle jüri özel ödülüne layık görüldü.

Başkan Büyükkılıç'a ödülünü, TKB ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin takdim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Kayseri Kalesi, Meryem Ana Kilisesi-Şehir Kütüphanesi, Gazioğlu Konağı ve Gömlekçioğlu Evi, Kayseri Evleri ve Jandarma Konağı projelerinin ödüle layık görülmesinin kendisini çok mutlu ettiğini aktaran Başkan Büyükkılıç, projeleri ödülle taçlandıran kurul üyelerine teşekkür etti.