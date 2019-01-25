Başkan Büyükkılıç İstiklal Mobilya Kayserispor Tesislerinde
1 saat önce
Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte İstikbal Mobilya Kayserispor tesislerini ziyaret etti.
Melikgazi
Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç
, önceki dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş
ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte İstikbal Mobilya Kayserispor
tesislerini ziyaret etti.
Başkan Büyükkılıç, Bursaspor
maçı öncesi Teknik Direktör Hikmet Karaman
nezaretinde yapılan son antrenmanı izledi. Ziyarette Kulüp Başkanı Erol Bedir, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve futbolcularla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, İstikbal Mobilya Kayserispor'dan Bursaspor karşısında üç puan beklediklerini belirterek, başarılar diledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:59 Kaynak: İHA
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