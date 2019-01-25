Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç İstiklal Mobilya Kayserispor Tesislerinde

Başkan Büyükkılıç İstiklal Mobilya Kayserispor Tesislerinde

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte İstikbal Mobilya Kayserispor tesislerini ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç İstiklal Mobilya Kayserispor Tesislerinde, System.String[]
Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte İstikbal Mobilya Kayserispor tesislerini ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Bursaspor maçı öncesi Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde yapılan son antrenmanı izledi. Ziyarette Kulüp Başkanı Erol Bedir, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve futbolcularla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, İstikbal Mobilya Kayserispor'dan Bursaspor karşısında üç puan beklediklerini belirterek, başarılar diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:59 Kaynak: İHA

Melikgazi, İstikbal Mobilya, Kayseri, Kayserispor, Güncel
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