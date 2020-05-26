Başkan Büyükkılıç, itfaiye personeli ile bayramlaştı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, itfaiye personeli ile bayramlaştı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına gelen Büyükkılıç, kolonya ve şekeri ikram ederek Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ve itfaiye personelinin bayramını kutladı.

Bayramda da görevleri başında olan itfaiye personeline teşekkür eden Büyükkılıç, koronavirüs nedeniyle yapılan çalışmalara da değindi.

Kayseri'deki uyum kültürüne vurgu yapan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Hayat akışında sıkıntılar da sevinçler de oluyor. Her ikisi de bizim için. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Ülkemizi dünyada yüz akı bir duruma getiren Sayın Cumhurbaşkanımıza da mevlam sağlıklı uzun ömür versin. İnşallah ailenizle, yakınlarınızla, dostlarınızla daha nice bayramlara ulaşırsınız. Sağlık ordumuz bizim gururumuz ama tek taş duvar olmaz. Sağlık camiamızın bu güzel çalışmaları emniyetimizle, jandarmamızla, vefa sosyal destek grupları ve belediyelerimizle dayanışma içinde yapılıyor. Kayseri'deki bu uyum kültürü ve dayanışmanın getirdiği zenginlik berekete vesile oluyor."