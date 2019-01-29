Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç: "Kadın Girişimciler İçin Özel Çarşılar Oluşturacağız"

Başkan Büyükkılıç: "Kadın Girişimciler İçin Özel Çarşılar Oluşturacağız"

30 dakika önce

Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Uzunlu ve Yönetim Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, Belediyenin kadınlara yönelik çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başkan Büyükkılıç:
Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Uzunlu ve Yönetim Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, Belediyenin kadınlara yönelik çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Türk kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Başkanı Ayşe Uzunlu, Melikgazi Belediyesince bayanlara yönelik ve bayanlar için özel yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı bayanlar adına teşekkür ettiğini söyledi.

Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Yönetimi ile her zaman birlikte ve dayanışma içerisinde çalıştıklarını ve beraber projeler ürettiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç"Mesleki Oda, Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ve istişare içerisinde çalışıyoruz. Bunun olumlu sonuçları ilçe halkına hizmet olarak yansımaktadır. Türk kadınlar Birliği Kayseri Şubesi ile ortak bir çalışma gerçekleştirmek istiyoruz. Bu ortak çalışma ile Kayseri'de kadınlara yönelik yeni bir etkinlik ve yeni bir kampanya ile Kayserili hanımlara özel seminerle düzenleyeceğiz. Ayrıca Meslek Eğitim Kurslarımız da yine ortak çalışmaları değerlendireceğiz. Sosyal belediyecilik çalışmaları ile toplumda denge unsuru sağlamakta ve toplumsal barış ile birliğe vesile olunmaktadır" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyaretlerinden son derece memnun olduklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:12 Kaynak: İHA

Melikgazi, Uzunlu, Kayseri, Güncel
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