Başkan Büyükkılıç: "Kadınlar baş tacımızdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç: 'Kadınlar baş tacımızdır' - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç: "Kadınlar baş tacımızdır"

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında cenneti kadınların ayakları altına seren bir inancın mensupları olduğumuzu söyledi.

Başkan Büyükkılıç:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında cenneti kadınların ayakları altına seren bir inancın mensupları olduğumuzu söyledi. İnancımız ve kültürümüzde kadının her zaman çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, kadınları baş tacı olarak gördüklerini kaydetti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; şefkatin, fedakarlığın, özverinin ve sevginin simgesi olan kadınların hayatın her alanında huzur içinde yer almaları gerektiğini söyledi. Bu anlamda kadının sosyal hayatın her yerinde daha aktif bulunması için çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, "KAYMEK birimimizin sanat ve mesleki eğitim kursları ile kadınlarımızın daha fazla sosyal ve ekonomik hayatta yer almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Konservatuvarımızın kursları ve sportif faaliyetlerimizle kültür, sanat ve sporda daha aktif olmaları için gayret sarf ediyoruz. Huzur Çınarı ile ailelerin yanında olmaya ve toplumun huzuruna katkıda bulunmaya çaba sarf ediyoruz. Girişimci kadınlarımızı destekliyoruz. Kadınlarımızın hayatın her alanında daha aktif olmaları ve daha fazla kendilerine yer bulmalarıyla; şehrimizin, ülkemizin ve dünyamızın daha güzel olacağına inanıyoruz" dedi.


Kayseri'de tarih boyunca kadının çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Fatma Bacı, Hunat Mahperi Hatun, Gevher Nesibe Sultan gibi çok özel isimleri yetiştiren bu toprakların kadını her zaman baş tacı ettiğini belirtti. Türk kültürü ve inancımızda kadının her zaman önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Bizler cenneti analarımız olan kadının ayakları altına seren bir inancın mensuplarıyız. Bu düşüncelerle başta evlatlarını bu vatana feda eden şehit analarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Dünya Kadınlar Günü, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:26 Kaynak: İHA
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