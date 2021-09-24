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Büyükkılıç: "Kahramanlarımızın Alnından Öpüyorum" - Son Dakika

Büyükkılıç: "Kahramanlarımızın Alnından Öpüyorum"

24.09.2021 11:29
Büyükkılıç:

Başkan Büyükkılıç, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Büyükkılıç, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

16 İSTASYON, 53 ARAÇ VE 270 PERSONEL İLE 7 GÜN 24 SAAT

Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar 307 yıllık köklü bir geçmişi olan itfaiye teşkilatının 7 gün, 24 saat kesintisiz fedakarca hizmetine devam ettiğini belirten Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin, 16 istasyon, 53 araç ve 270 personel ile kentte yangından trafik kazasına, doğal afetlerden, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumaya ve kurtarmaya kadar birçok konuda görevini başarıyla sürdürdüğünü vurguladı.

"İTFAİYEMİZ DAHA DA GÜÇLENDİ"

Başkan Büyükkılıç, olaylara zamanında ve doğru bir şekilde müdahale eden itfaiye ekiplerinin dünya standartlarındaki malzemeler ile daha da güçlendirildiğini ifade ederek, "En riskli mesleklerden birisini gerçekleştiren itfaiye ekiplerimiz bilgi, tecrübe, cesaret ve özveri isteyen olaylara müdahale ederken, kentte sadece yangınlara değil, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için çalışıyor. Avrupa'dan getirtilen yeni nesil can ve mal güvenliği tesisinin yanı sıra temiz hava solunum cihazı, maske, sırtlık ve şişe test cihazları ile ekipmanları personelin kullanımına sunduk" dedi.

"AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN"

Kahramanların yaz döneminde çıkan orman yangınlarında Yahyalı ilçesindeki yangınları başarıyla söndürdüklerini, terleri dahi soğumadan Antalya ve Muğla'daki yangınlara adeta koşarak gittiklerini hatırlatan Büyükkılıç, "Allah'a şükürler olsun orman yangınları ile mücadele ettiğimiz süreci devlet, millet el ele, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aştık. Yangın bölgelerinde canla başla mücadele eden o itfaiye personellerimiz nezdinde tüm kahramanlarımızın alınlarından öpüyorum. Allah razı olsun, ayağınıza taş değmesin. Allah vatanımıza ve milletimize bir daha böylesi afetler yaşatmasın" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye'de her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri aralığında kutlanan Yangından Korunma Haftası olarak da anılan İtfaiye Haftası dolayısıyla tüm itfaiye erlerinin bu özel haftasını kutladı.

Büyükkılıç: Kahramanlarımızın Alnından Öpüyorum
Büyükkılıç: Kahramanlarımızın Alnından Öpüyorum
Büyükkılıç: Kahramanlarımızın Alnından Öpüyorum

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Türkiye, İtfaiye, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükkılıç: 'Kahramanlarımızın Alnından Öpüyorum' - Son Dakika


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