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Başkan Büyükkılıç, kardeş şehir Artuklu'da

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kardeş şehir oldukları Mardin'in Artuklu ilçesinde incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, kardeş şehir Artuklu'da, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kardeş şehir oldukları Mardin'in Artuklu ilçesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ile de görüştü.


Mardin Havalimanı'nda Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Başkan Büyükkılıç, Mardin Valiliği'ne geçerek Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ile görüştü.


Ziyarette, kardeş şehir olmanın önemine işaret eden ve iki şehir arasındaki kültürel, ticari, ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, bir süre görüş alış verişinde bulunduğu Vali Yaman'a birbirinden leziz Kayseri yemeklerinin yer aldığı "Kayseri Mutfağı" kitabından hediye etti.


Vali Yaman da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri'nin Anadolu'nun marka kentleri arasında yer aldığını ifade etti.


Daha sonra Kayseri'nin kardeş şehri Artuklu Belediyesi'ne geçen Başkan Büyükkılıç, Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı'yı makamında ziyaret ederek, değerlendirmelerde bulundu. Belediye birimlerini ziyaret edip, çalışanlarla yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, gördüğü sıcak ilgi ve sevgiden dolayı memnuniyetini dile getirerek Başkan Tutaşı'ya teşekkürlerini iletti.


Başkan Büyükkılıç, Kayseri gibi onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış olan Mardin'deki tarihi Kasımiye Medresesi başta olmak üzere tarihi ve kültürel mekanlarda incelemelerde de bulundu. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Artuklu, Kayseri, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:35 Kaynak: İHA
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