Başkan Büyükkılıç karla mücadele çalışmalarını denetledi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin işlek caddelerinde ve kaldırımlarında yapılan kar temizleme çalışmalarını denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde ve tüm ilçelerde gece, karla mücadele çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışması yürüttü.

Cumhuriyet Meydanı'nda kaldırım ve yaya yollarında karla mücadele çalışmalarını denetleyen Büyükkılıç, ekiplere kolaylık diledi.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, Kayseri'de ulaşım ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Akşam başlayan yoğun kar yağışı sabaha kadar sürdü. Ekiplerimiz gerek şehir merkezinde gerekse kırsaldaki ilçelerimizde sabaha kadar çalıştı. Trafikte herhangi bir aksama söz konusu değil. Bütün ana yollarımız ulaşıma, trafiğe açık. Böyle bereketi bizlere lütfettiği için Allah'a şükrederken, çalışan fedakar ekiplerimize de teşekkür ederek, Kayseri'ye hizmetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Trafiğe çıkacak vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri konusunda tavsiyede bulunan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Toplu ulaşım araçlarımız harıl harıl çalışıyor, vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Mümkün olduğu kadar trafik kurallarına uyalım, fazla sürat yapmayalım. İhtiyaç olmadığı sürece gereksiz yere trafiğe çıkmayalım, ihtiyacımız, işimiz varsa araçlarımızı kullanalım, aksi takdirde toplu ulaşım araçlarını kullanmayı tercih edelim. Herhangi bir sıkıntı olduğundan değil, tramvayımız, otobüslerimiz çalışıyor, yollarımız açık, bütün bunlara rağmen tedbiri elden bırakmamak adına bu imkanları daha sağlıklı kullanma adına tavsiyelerde bulunuyoruz."