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Başkan Büyükkılıç, "Kayak sezonunu açıyoruz"

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te kayak sezonunun hafta sonu açılması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Başkan Büyükkılıç,

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te kayak sezonunun hafta sonu açılması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, sezonun açılması için suni karlama makinelerinin de yoğun bir şekilde çalıştığını kaydetti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te incelemelerde bulundu. Kar yağışı sonrası Erciyes'in durumunu gören ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ile görüşen Başkan Memduh Büyükkılıç, pistlerdeki çalışmaları da takip etti.


Bu yıl Erciyes'te bereketli bir sezonun geçmesini beklediklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, kayak sezonunun hafta sonu açılması için yağan karın yetersiz olduğunu; ancak 154 suni karlama makinesinin yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Pistler bölgesinde kar üretiminin devam ettiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, hava şartlarında olağanüstü bir durumun olmaması halinde hafta sonu kayak sezonunu açacaklarını belirtti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes'te bulunan esnafları da ziyaret ederek hayırlı işler diledi ve bir süre sohbet etti. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Erciyes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:27 Kaynak: İHA
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