Üye Girişi
Başkan Büyükkılıç: "KAYMEK Gençlik Merkezleri 110 bin gence eğitim verdi" - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç: "KAYMEK Gençlik Merkezleri 110 bin gence eğitim verdi"

01.06.2021 14:55
Başkan Büyükkılıç:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitim ile sosyal faaliyetlerini tüm hızıyla sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.'nin (KAYMEK) düzenlemiş olduğu eğitim projeleriyle Gençlik Merkezleri'nde bu zamana kadar 110 bin gence hizmet verdiğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitim ile sosyal faaliyetlerini tüm hızıyla sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.'nin (KAYMEK) düzenlemiş olduğu eğitim projeleriyle Gençlik Merkezleri'nde bu zamana kadar 110 bin gence hizmet verdiğini söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir kurumu olan ve kurulduğu günden bugüne kadar pek çok farklı alanda vatandaşa doğrudan hizmet ulaştıran, Kayseri Büyükşehir Belediyesi iktisadi teşekkülü KAYMEK A.Ş., yeni nesillerin daha iyi ve donanımlı yetişmesini amaçlarken, bu konuda da uygulamaya koyduğu 'Gençlik Merkezleri Projesi' sayesinde Kayseri'nin en büyük eğitim organizasyonlarından birine dönüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, KAYMEK'in gönül belediyeciliği anlayışıyla yürütülen eğitim ve kültür faaliyetleri ile gençlerin nitelikli insan olmalarını desteklediğini belirtti. KAYMEK Gençlik Merkezleri'nin gençleri sosyal hayata ve iş hayatına kazandırmayı, bununla birlikte şehrin eğitim seviyesini yükseltip şehrin kültürel kimliğini zenginleştirmeyi ilke edindiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Eğitim, kurs ve sosyal etkinlik konularında üstlendiği görev ile sosyal ve gönül belediyeciliğinin adeta sembolü haline geldi. KAYMEK, Gençlik Merkezlerimiz ile akademik dersler, etüt ve deneme sınavları, rehberlik, kulüp faaliyetleri, sosyal farkındalık projeleri ile gençlerimizin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 4.sınıftan itibaren tüm ara sınıflarda ders takviyeleri ile 8. sınıf, 12. sınıf ve mezun gruplarda LGS, YKS kursları düzenleniyor. Gençlik Merkezleri'nde şuurlu gençlik yetiştirilmesi adına Türkçe, Matematik başta olmak üzere Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi branş derslerinin yanı sıra değerler eğitimi, akıl oyunları ve sanat, spor, bilim, teknoloji gibi konuların da ele alındığı kulüp faaliyetleri yer alıyor."

Büyükkılıç, şuurlu gençlik yetiştirilmesi adına öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini ve kendilerini olumlu yönde geliştirmelerini hedefleyen KAYMEK Gençlik Merkezleri'nin, Kayseri'de her ilçede bulunan modern tesisleri ve donanımlı eğitimcileri ile hizmetlerini sürdürdüğünü sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç: KAYMEK Gençlik Merkezleri 110 bin gence eğitim verdi
Başkan Büyükkılıç: KAYMEK Gençlik Merkezleri 110 bin gence eğitim verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Mesleki Eğitim, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç: 'KAYMEK Gençlik Merkezleri 110 bin gence eğitim verdi' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili önemli iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüştü Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili önemli iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüştü Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor Engelli vatandaşı düşük faizli kredi vaadiyle kandırarak 36 bin TL dolandırdılar Engelli vatandaşı düşük faizli kredi vaadiyle kandırarak 36 bin TL dolandırdılar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar 12. kez bina yaktı! Yangın bağımlısı adam 12. kez bina yaktı! Yangın bağımlısı adam "Yakmadan duramıyorum" dedi Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek

Son Dakika Haberleri
15:24 Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş
15:23 Duruşmaya gelen taraflar adliye önünde birbirine girdi: 2 kişi yaralandı
15:22 Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili önemli iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüştü
15:22 Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor
15:16 Çalışamadıkları için sitem eden ünlülere "Homurdanmayın" diyen Cüneyt Özdemir, tepkilerin ardından geri adım attı
15:00 İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar
14:55 Dünyayı tehdit eden bir tehlike daha: Işık kirliliği
14:54 Kılıçdaroğlu, "Atatürk kırmızı çizgimizdir" diyen Bahçeli'ye tepki gösterdi: O çizgi Saray'a yaklaşırken renk değiştiriyor
14:28 Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı
14:21 Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek
Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş         
15:24
Duruşmaya gelen taraflar adliye önünde birbirine girdi: 2 kişi yaralandı Duruşmaya gelen taraflar adliye önünde birbirine girdi: 2 kişi yaralandı         
15:23
Çalışamadıkları için sitem eden ünlülere Çalışamadıkları için sitem eden ünlülere "Homurdanmayın" diyen Cüneyt Özdemir, tepkilerin ardından geri adım attı         
15:17
Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı! Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı!         
15:03
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Atatürk kırmızı çizgimizdir" diyen Bahçeli'ye tepki gösterdi: O çizgi Saray'a yaklaşırken renk değiştiriyor         
14:55
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşıyor Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşıyor         
14:40
Meltem Miraloğlu sabun ticaretine başladı! Eşinin üzerinden şirket kuracak Meltem Miraloğlu sabun ticaretine başladı! Eşinin üzerinden şirket kuracak         
14:32
Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı         
14:29
İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor         
13:14
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir         
12:10
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı         
11:21
Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi         
11:18
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar         
09:30
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 15:29:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyükkılıç: "KAYMEK Gençlik Merkezleri 110 bin gence eğitim verdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement