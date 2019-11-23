Başkan Büyükkılıç, KAYMEK öğretmenleriyle bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla KAYMEK bünyesindeki öğretmenlerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes-Kardanadam Tesislerinde düzenlenen programda, Büyükkılıç, masaları gezerek eğitimcilerle sohbet etti.

KAYMEK öğretmenlerinin şahsında tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Büyükkılıç, öğretmenleri önder ve örnek insanlar olarak tanımladı.

Öğretmenlerin toplumu geleceğe hazırladığını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu açıdan sizlere minnet duyuyor, ellerinizden öpüyoruz. Büyükşehir Belediyesi çok büyük bir aile. Sizler bu kocaman ailenin içinde en önemli birim olduğunuzu unutmayın. 16 ilçemizde çok güzel hizmetler veriyorsunuz. Ailemizle gurur duymalıyız ve dayanışma içinde hizmetlerimize devam etmeliyiz."