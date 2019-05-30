Başkan Büyükkılıç: "Kayseri, Birlik Beraberliğin Sembolü"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ticaret Odası'ndaki açılışta gördüğü manzarayı "Kayseri birlik beraberliğin sembolü" ifadesiyle değerlendirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ticaret Odası'ndaki açılışta gördüğü manzarayı "Kayseri birlik beraberliğin sembolü" ifadesiyle değerlendirdi. Başkan Büyükkılıç, konuşmasında turizmin önemini de vurgulayarak, şu andaki otellerin Kayseri'ye yetmeyeceğini belirtti ve yatırımcılara çağrıda bulundu.



Kayseri Ticaret Odası (KTO) Hizmet Binasında bulunan Rıfat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nun açılışına Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Kayseri protokolünün hemen hemen tamamı katıldı. Açılışa TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da iştirak etti. Dualarla konferans salonunun açılışının yapılmasının ardından Kayseri'deki oda ve borsaların ortak toplantısına geçildi. Toplantıda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Burada gördüğüm tablo Kayserimize yakışan, birlik ve beraberliğin tablosu. Sizlerle gurur duyuyoruz. Cenabı Allah birliğimiz bozmasın ve daha güzel çalışmalara vesile kılsın. Kayseri birliğin ve beraberliğin sembolü. Dışarıdan gelenler bunu daha açık ve net görüyorlar" dedi. Kayseri'nin ticaret ve sanayi şehri olduğunu; ticari ve sanayi yapılanmanın yanında turizm, kültür ve eğitim başta olmak üzere diğer konularla ilgili de çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, turizmin çeşitlendirilmesi üzerinde durdu. Sağlık ve balon turizmi ile ilgili gelişmelerden bahseden Başkan Büyükkılıç, "İnşallah en kısa zamanda sağlık turizmi konusunda bir çalıştay yapacağımızı ve sonra da kongreye dönüştüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Kayseri'nin hak ettiği bir şekilde sağlık turizmiyle anılmasını sağlayacağız. Ayrıca Kapadokya ile bütünleşik olarak çalışmalar yapıyoruz. Sayın Valimize de bu alanda yaptığı gayretli çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Balon turizminin de başlamasıyla Kayseri'de turizmi çeşitlendireceğiz. Kültür turizmi konusunda da gayretlerimiz olacak. Erciyes'i sadece kayak turizmiyle değil dört mevsim turizmle anılır hale getireceğiz. Şimdiden yatırımcılara hatırlatıyorum, gün gelecek Kayseri'deki oteller yetmeyecek" dedi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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