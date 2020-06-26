Başkan Büyükkılıç Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ödül törenine katıldı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ödül törenine katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin organizasyonuyla düzenlenen Geleneksel Gazetecilik Yarışması ödül törenine katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin organizasyonuyla düzenlenen Geleneksel Gazetecilik Yarışması ödül törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'de uyum kültürü önemli. Ben çok değerli basınımıza bu manada uyum kültürüne yapmış oldukları katkılardan dolayı özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

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Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başta olmak üzere Vali Şehmus Günaydın, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Atçı Nergis, MHP Milletvekilleri Baki Ersoy, İsmail Özdemir, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, ilçe belediye başkanları, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve ödül almaya hak kazanan basın mensupları katıldı.


Törende konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği mesleki yarışmanın önemine işaret ederek, şöyle devam etti:


"Salonda aramıza mesafeler konuldu ama ayrılsak bile beraberiz mantığı içerisinde gönüllerimiz bir. Kayseri'de uyum kültürü önemli. Çok değerli basınımıza bu manada uyum kültürüne yapmış oldukları katkılardan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Zaman zaman ufak tefek aykırı sesler olsa da, onları bir zenginlik olarak görüyoruz. Amacımız bu şehrimizi daha iyi noktalara taşımak. Amacımız şehrimiz insanların konforu için uğraşmak, huzuru için aidiyet duygusu içerisinde şehri sahiplenme algısını oluşturmak için gayret göstermek. Biz bu aidiyet duygusunu sağlamaz isek zaten kaybeden oluruz. Pandemi döneminde bunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözlemledik. Burada uyum kültürünün bereketini yaşadık. Aldığımız kararları zamanında uygulamak suretiyle şehrimize iyi noktaya taşıdığımıza inanıyorum. Tedirgin olmadan tedbir almak suretiyle gönlümüz sıfır vaka anlayışı içerisinde şehrimizin anılmasını arzu ediyor. Kayseri'mizde 4 tane üniversitemiz olması, 75 bin öğrencimizin olması üç tane organize sanayinin olması bir tane serbest bölgenin teknopark gibi önemli bir kuruluşumuzun olması çok güzel. Pandemi süresince Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha minnet duyarak 1600 yataklı şehir hastanemizi şehre kazandırdığı için buradan saygıyla selamlıyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz bereketimizdir. Vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkma duygusuyla Cenab-ı Allah gönlümüzden elimizden almasın diyoruz."


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Kayseri'deki gelişmeleri çok açık bir şekilde görme fırsatı buluyoruz. Hemşehrilerimizin, sizlerin yaptıkları Kayseri'nin yaptıkları çok çok önemli ve değerli bir yer alıyor. Tabi burada gönlümüze yatan çok daha ileri,çok daha kapsamlı bir takım yatırımlar faaliyetler, gelişmeler" dedi.


Törende dereceye girenlere ödülleri, protokol üyelerince verildi. Tören sonunda ise KGC Başkanı Veli Altınkaya, Milli Savunma Bakanı Akar'a plaket takdim etti. - KAYSERİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Hulusi Akar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ödül törenine katıldı - Son Dakika

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